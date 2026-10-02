Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Thời tiết ngày 2/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, từ Thanh Hóa đến Huế nắng...

2026-10-02 07:15:00 Dự báo, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng trên 35 độ...

Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

2026-10-01 15:55:00 baophutho.vn Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), ngày 1/10, UBND xã Tân Lạc tổ chức chương trình “Người cao tuổi - Sống...

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Mỹ Á, xã Thu Cúc

2026-10-01 14:35:00 baophutho.vn Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh phối hợp với UBND xã Thu Cúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Nhà...

Chắp cánh ước mơ cho trẻ em hiếu học

2026-10-01 14:14:00 baophutho.vn Với những hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà, xây dựng và nâng cấp trường lớp, tặng sách vở, kết nối đỡ đầu... các thầy, cô giáo...

Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế...

2026-10-01 14:10:00 baophutho.vn Sáng 1/10, tại xã Bản Nguyên, Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ...

“Tuổi cao - gương sáng” góp sức xây dựng quê hương

2026-10-01 07:04:00 baophutho.vn Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm....