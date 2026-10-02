Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

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Từ ngày 1/10/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng/tháng; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia...
Dự báo, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng trên 35 độ...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), ngày 1/10, UBND xã Tân Lạc tổ chức chương trình “Người cao tuổi - Sống...
baophutho.vn Ngày 1/10, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 57 tỉnh phối hợp với UBND xã Thu Cúc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Nhà...
baophutho.vn Với những hoạt động thiết thực như trao học bổng, tặng quà, xây dựng và nâng cấp trường lớp, tặng sách vở, kết nối đỡ đầu... các thầy, cô giáo...
baophutho.vn Sáng 1/10, tại xã Bản Nguyên, Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ...
baophutho.vn Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm....
Dự báo, ngày 1/10, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và...