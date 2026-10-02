Xã hội
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Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Từ ngày 1/10/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng/tháng; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chính sách mới Người có công với cách mạng Hiệu lực Quỹ học bổng Quốc gia trợ giúp xã hội
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Chắp cánh ước mơ cho trẻ em hiếu học

Chắp cánh ước mơ cho trẻ em hiếu học
2026-10-01 14:14:00

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