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Thời tiết ngày 1/10: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo, ngày 1/10, Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 1/10: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ảnh: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1/10, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trên biển, ngày và đêm 1/10, phía bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5-1,5m. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng cao 1-2m. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió nhẹ. Sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Sóng cao 0,5-1,5m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía nam tỉnh Phú Thọ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng phía nam tỉnh Phú Thọ 35-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng đồng bằng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Gió giật mạnh Nhiệt độ cao nhất Mưa dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ lốc sét Trung bộ nắng nóng ngày nắng nóng Dự báo thời tiết
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