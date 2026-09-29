Ký kết chương trình phối hợp về công tác nhân đạo, hỗ trợ sinh kế bền vững giai đoạn 2026-2031

Sáng 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Theo nội dung ký kết, hai bên thống nhất tăng cường đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo theo hướng giảm dần hỗ trợ mang tính ngắn hạn, chú trọng phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ và phục hồi bền vững cho người dân.

Trong giai đoạn 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ phối hợp khảo sát nhu cầu, lựa chọn và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương; tăng cường tư vấn, bồi dưỡng kỹ năng quản trị; hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các mô hình sinh kế.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển sinh kế, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tích cực tham gia các phong trào, chương trình nhân đạo như “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và các hoạt động trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn.

Hai đơn vị và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 tạo cơ sở để Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy thế mạnh, nguồn lực của mỗi bên, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh