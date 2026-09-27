Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Ngay khi hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đoàn du khách Nga đã nhận được sự đón tiếp chu đáo và nồng nhiệt.

Khung cảnh sảnh đến quốc tế trở nên rộn rã với chương trình múa lân chào mừng cùng các phần quà lưu niệm đậm chất văn hóa Việt Nam và những bó hoa tươi thắm được gửi tới những vị khách mở màn cho chiến dịch du lịch mùa đông năm nay.

Sự kiện không chỉ khởi động cho chuỗi hoạt động đón khách nghỉ đông mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của du lịch Phú Quốc đối với thị trường du khách từ xứ sở Bạch Dương.

Liên bang Nga từ lâu đã được xác định là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Các đường bay thẳng được duy trì và tăng cường không chỉ rút ngắn tối đa thời gian di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu du lịch tránh đông dài ngày của du khách.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa dịch vụ cao điểm, các doanh nghiệp du lịch trên đảo đã chủ động liên kết, kết nối chặt chẽ giữa hệ thống khách sạn, đơn vị vận chuyển, đội ngũ hướng dẫn viên và các khu vui chơi giải trí. Mọi khâu dịch vụ đều được chuẩn bị sẵn sàng để mang lại trải nghiệm lưu trú trọn vẹn, chất lượng và an toàn.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi về thủ tục nhập cảnh cũng là đòn bẩy lớn. Du khách Nga đến Phú Quốc hiện được hưởng chính sách miễn visa lên đến 45 ngày với thủ tục tối giản, giúp họ dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng mà không gặp trở ngại về mặt giấy tờ.

Phú Quốc đón du khách từ Krasnoyarsk, Liên bang Nga, đánh dấu du lịch cao điểm mùa đông 2026-2027. (Ảnh: CTV)

Với lợi thế thiên nhiên khí hậu ấm áp, bãi biển đẹp cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Phú Quốc tiếp tục duy trì vị thế điểm đến nghỉ đông hàng đầu của du khách Nga và khu vực Đông Âu.

Chuyến bay mở màn này đồng thời đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Anex Tour Vietnam) trong năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của Phú Quốc, ông Ozkan Liman, Giám đốc Vận hành Anex Tour Vietnam chia sẻ: “Phú Quốc hiện là một trong những điểm đến nổi tiếng hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Du khách Nga đặc biệt yêu thích vẻ đẹp của nắng, biển và những bãi cát trắng nơi đây. Qua từng mùa giải, kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao và mùa này cũng không ngoại lệ”.

Về định hướng kinh doanh trong thời gian tới, đại diện Anex Tour Vietnam cho biết, đơn vị đặt mục tiêu đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc hằng tháng trong mùa này. Lượng khách dự tính sẽ tiếp tục tăng trưởng theo từng chu kỳ, hướng tới nâng cao chỉ tiêu trong năm sau và từng bước khai thác du lịch quanh năm tại Đảo Ngọc.

Theo nhandan.vn