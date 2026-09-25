Thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch Phú Thọ

Sáng 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; các nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 và nâng cao kiến thức chuyển đổi số trong hoạt động du lịch.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cùng Đề án và Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, du lịch Việt Nam đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tập trung vào các thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 80 - 90 tỷ USD.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh việc nắm bắt tinh thần của các nghị quyết, các đại biểu được trao đổi, cập nhật kiến thức, tiếp cận một số giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý, quảng bá, xúc tiến và phục vụ khách du lịch. Hội nghị cũng truyền tải thông điệp Ngày Du lịch Thế giới 27/9/2026 với chủ đề “Chương trình nghị sự số và trí tuệ nhân tạo - Tái định hình du lịch”.

Hội nghị góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết về phát triển du lịch sớm đi vào thực tiễn; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Từ đó, tạo nền tảng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Lê Minh