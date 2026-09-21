Cao Phong tạo chuyển biến từ chuyển đổi số trong Đảng

Xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển, Đảng bộ xã Cao Phong đã ứng dụng công nghệ số nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Từ công tác Đảng, cách làm mới từng bước lan tỏa đến hoạt động của chính quyền và đời sống Nhân dân, góp phần hình thành nền tảng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Cao Phong thu âm nghị quyết gửi qua Zalo, giúp các đảng viên cao tuổi thuận lợi trong tiếp cận chính sách.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo hiện đại hóa nền hành chính và đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Hiện nay, 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên của xã thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản, thực hiện ký số và xử lý công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tóm tắt văn bản, nhắc lịch công tác, tổng hợp báo cáo được triển khai tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cho 100% đảng viên. 100% chi bộ trực thuộc ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt thường kỳ và chuyên đề.

Bám sát chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của Đảng ủy, các chi bộ đã cụ thể hóa bằng những cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Tại Chi bộ thôn 2, có 137 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ Đảng. Ông Nguyễn Văn Hiền - Bí thư Chi bộ chia sẻ cách làm mới trong phương thức truyền đạt nghị quyết: “Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Chi ủy đã lập các nhóm Zalo kết nối từ chi bộ đến tổ dân phố và ban công tác mặt trận. Với các văn bản tuyên truyền, thay vì chỉ gửi văn bản, tôi trực tiếp làm các video, thu âm đọc tài liệu để gửi vào nhóm. Các đảng viên cao tuổi, mắt kém chỉ cần mở điện thoại là nghe đầy đủ nội dung nghị quyết, văn bản chính sách của Đảng, Nhà nước... Những trường hợp chưa biết sử dụng điện thoại thông minh, cấp ủy sẽ trực tiếp hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”. Cách làm trực quan này giúp việc truyền đạt thông tin nhanh chóng, chính xác, được cấp trên biểu dương, đánh giá cao”.

Sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong ứng dụng công nghệ đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đổi mới đến quần chúng Nhân dân, nhất là trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Thôn 2 hiện có gần 2.000 người, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/năm; trong đó, cây cam là một trong những thế mạnh của thôn với diện tích hơn 65ha.

Nắm bắt xu thế, nhiều nông dân đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Điển hình là anh Hoàng Văn Thành, người đang sở hữu 10ha cam (gồm cam Canh, cam ruột vàng V2, cam ruột đỏ V3). Dù chưa là đảng viên, nhưng qua các nhóm Zalo của thôn và sự tuyên truyền của cán bộ cơ sở, anh đã nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Anh Thành cho biết: Gia đình tôi đang sử dụng hệ thống tưới và bón phân tự động. Công nghệ giúp gia đình tiết kiệm tối đa nhân công, quản lý chính xác lượng nước, phân bón, từ đó nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường”.

Từ sản xuất đến đời sống, chuyển đổi số đang dần trở thành một phần trong nhịp sống ở Cao Phong. 100% hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được nộp trực tuyến; học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kỹ năng số. Các mô hình “Camera an ninh”, “Bản đồ số an ninh trật tự”, thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR ngày càng phổ biến, trở thành những tiện ích quen thuộc trong đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy xã Cao Phong khẳng định: “Chuyển đổi số là hành trình liên tục, không có điểm dừng. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trước hết phải bắt đầu từ trong tổ chức Đảng. Sự tiên phong, đổi mới trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên đã củng cố niềm tin, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bám sát chỉ đạo của tỉnh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng Cao Phong ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”.

Ngọc Thắng