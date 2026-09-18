Phong trào “Bình dân học vụ số” ở Vân Sơn

Xã Vân Sơn có địa hình phức tạp, dân cư phân tán, hạ tầng và nhân lực công nghệ thông tin còn hạn chế; kỹ năng số của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số chưa đồng đều. Kiên trì khắc phục khó khăn, phong trào “Bình dân học vụ số” ở Vân Sơn bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Cấp ủy các chi bộ thôn sau sáp nhập được nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ số.

Với phương châm gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả công việc cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chịu trách nhiệm về chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến; lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm “đi từng ngõ” để phổ cập VNeID cho người dân. HĐND xã tăng cường giám sát chuyên đề việc thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng và thiết bị.

Công tác tuyên truyền chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang môi trường số. Bên cạnh duy trì hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nội dung chuyển đổi số được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể. Hệ thống nhóm Zalo, trang thông tin điện tử của xã được phát huy, giúp truyền tải nhanh chóng, kịp thời thông tin chỉ đạo, công khai thủ tục hành chính. Qua đó, 100% cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Công an xã Vân Sơn triển khai đợt cao điểm thu nhận định danh điện tử mức 2 cho trẻ em từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi.

Tính đến tháng 7/2026, toàn xã đã kích hoạt được 6.691 tài khoản định danh điện tử, trong đó mức 1 là 258 tài khoản, mức 2 là 6.433 tài khoản. Tỷ lệ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đạt 86,85% (tương đương 7.338/8.449 công dân).

Xã đã thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công hiểu biết và sử dụng nền tảng số đạt 95%; 80% người dân trong độ tuổi trưởng thành và 80% người lao động có tri thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ số.

Để phát triển kinh tế số và hạ tầng số, xã đã hỗ trợ 12/12 hợp tác xã trên địa bàn thực hiện nộp thuế điện tử và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại. Toàn xã hiện có khoảng 25 - 35% hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số.

Dương Liễu