Chuyển đổi số tạo sức bật cho du lịch Đất Tổ

Hiện nay, chuyển đổi số (CĐS) trở thành xu hướng tất yếu trong phát triển công nghệ thông tin của ngành Du lịch nói chung và du lịch Phú Thọ nói riêng. Du lịch Đất Tổ đã và đang triển khai tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hình ảnh áp dụng CĐS với phương thức phong phú, đa dạng, bắt kịp với xu thế thời đại nhằm thúc đẩy du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có.

Du khách quét mã QR tìm hiểu thông tin tại Bảo tàng Hùng Vương (Khu di tích lịch sử Đền Hùng).

Những đổi mới này được minh chứng rõ nét qua trải nghiệm thực tế của du khách khi về với vùng đất cội nguồn. Chị Hoàng Thị Hiền - một du khách ở Hà Nội đến thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ: Tôi được hỗ trợ cung cấp thông tin qua các mã QR để tìm hiểu lịch sử, văn hóa, hiện vật, quét vé điện tử và tra cứu điểm đến được đặt ở những khu vực dễ nhìn tại khu di tích và Bảo tàng Hùng Vương. Nhờ các mã quét, du khách có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng, mang lại sự hào hứng và thuận tiện trong suốt hành trình tham quan.

Theo đồng chí Phạm Tiến Đạt - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông số và triển khai mô hình du lịch thông minh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả thông qua website, fanpage, TikTok, hệ thống loa phát thanh, bảng điện tử và các thiết bị du lịch thông minh. Đặc biệt, khu di tích đã phối hợp với ngân hàng BIDV lắp đặt màn hình LED rộng 53m2 tại cổng trung tâm lễ hội, đồng thời triển khai bản đồ số, hệ thống chỉ dẫn thông minh và lắp đặt camera an ninh tại các đền, tuyến đường. Những giải pháp này không chỉ hỗ trợ tối đa cho du khách mà còn đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh...

Cùng với đó, công nghệ số còn góp phần lan tỏa rộng rãi hình ảnh các điểm đến vùng cao của tỉnh trên các nền tảng trực tuyến, tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài nước. Thông qua các sản phẩm truyền thông số, bản đồ du lịch thông minh, mạng xã hội và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, nhiều điểm du lịch cộng đồng, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc được quảng bá hiệu quả hơn. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm đến, từ những khu du lịch nổi tiếng đến các homestay ẩn mình giữa núi rừng vùng cao Phú Thọ. Nhờ đó, lượng khách đến các xã vùng cao gia tăng đáng kể.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng Phòng Quản lý du lịch (Sở VH,TT&DL) cho biết: Các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube đang trở thành kênh truyền thông hiệu quả, góp phần đưa hình ảnh du lịch vùng cao lan tỏa mạnh mẽ tới du khách trong và ngoài nước. Nhiều video được đầu tư công phu về nội dung, hình ảnh và cách thể hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng. Qua đó, nhiều điểm đến trước đây còn ít người biết đến đã từng bước trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ gia tăng lượng khách mà còn mở ra cơ hội quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, nghề truyền thống và văn hóa bản địa.

Một trong những kết quả nổi bật là Hệ thống thông tin điện tử du lịch Phú Thọ từng bước được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách khám phá điểm đến. Hoạt động xúc tiến đang dần chuyển từ “quảng bá một chiều” sang tạo ra nhiều điểm chạm tương tác với du khách. Một điểm đến không chỉ được giới thiệu bằng bài viết thông thường mà có thể đồng thời xuất hiện qua ảnh, video, bản đồ, trải nghiệm 360 độ, mạng xã hội và các sản phẩm truyền thông điện tử. Đây là cách làm giúp kéo dài vòng đời thông tin và tăng khả năng lan tỏa của mỗi hoạt động xúc tiến. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm với 11 sự kiện, hội chợ, triển lãm trong nước cùng lượng khách và doanh thu ấn tượng cho thấy sự triển khai đồng bộ giữa quảng bá trực tiếp, phát triển sản phẩm và truyền thông số. Những nỗ lực CĐS toàn diện đã mang lại những con số ấn tượng cho ngành Du lịch của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón trên 10,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 10.775 tỷ đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS trong lĩnh vực du lịch. Trọng tâm là phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh với hạ tầng công nghệ đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch; sử dụng các hình thức thanh toán điện tử giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt. Ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ và tăng trải nghiệm cho khách du lịch; tiếp tục mở rộng mạng wifi miễn phí, đẩy mạnh phủ sóng di động băng rộng tới các khu, điểm du lịch quan trọng. Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch từng bước chuyển sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số. Khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch số. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và lưu trữ, hỗ trợ tác nghiệp trực tuyến, hệ thống thông tin hỗ trợ, các phần mềm quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành, quản lý hướng dẫn viên. Từ đó đưa du lịch Phú Thọ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Hương Lan