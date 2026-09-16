Phường Hòa Bình phát huy hiệu quả “Mặt trận số”

Chuyển đổi số tạo ra những cách làm mới trong công tác mặt trận, từ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đến giám sát, phản biện xã hội và chăm lo an sinh. Tại phường Hòa Bình, nền tảng “Mặt trận số” bước đầu phát huy hiệu quả, mở thêm kênh tương tác trực tiếp với người dân, nâng cao tính công khai, minh bạch, góp phần đưa công tác mặt trận ngày càng gần dân, sát cơ sở.

Người dân phường Hòa Bình đóng góp ý kiến thông qua hòm thư số.

Điểm nổi bật trong triển khai “Mặt trận số” tại phường Hòa Bình là ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường đã triển khai mô hình “Hòm thư số góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, “Dân vận số”, tổ chức “Tháng nghe dân nói”, qua đó phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Thông qua hệ thống pakn.mattranso.vn, hòm thư số, mã QR và các nhóm Zalo tại tổ dân phố, người dân có thể phản ánh nhanh những vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường, giao thông, chiếu sáng, thoát nước, đất đai, xây dựng, chỉnh trang đô thị và thủ tục hành chính. Các ý kiến của người dân được MTTQ phường tổng hợp, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và được theo dõi quá trình giải quyết. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, đồng thời tạo thêm kênh để người dân tham gia giám sát, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Một dấu ấn đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số tại phường Hòa Bình là triển khai mô hình “An sinh xã hội số”. Mô hình được xây dựng trên nguyên tắc lấy dữ liệu số làm nền tảng, người dân làm trung tâm, MTTQ là đầu mối điều phối; công khai, minh bạch là yêu cầu xuyên suốt và hiệu quả giảm nghèo là mục tiêu cuối cùng. Thay vì quản lý chủ yếu bằng hồ sơ giấy, từng hộ khó khăn được xây dựng hồ sơ điện tử, cập nhật hoàn cảnh, nhu cầu, phương án hỗ trợ và kết quả sau hỗ trợ. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình Đinh Thị Thu Hiền, dữ liệu giúp Ủy ban MTTQ xác định rõ từng trường hợp cần hỗ trợ, nhu cầu cụ thể và phương thức hỗ trợ phù hợp. Trên cơ sở đó, Mặt trận kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với từng địa chỉ cụ thể, hạn chế tình trạng hỗ trợ trùng lặp, không để bỏ sót những trường hợp khó khăn.

Sau gần 4 tháng triển khai, phường Hòa Bình đã thiết lập 534 hồ sơ an sinh điện tử, gồm: 65 hộ nghèo, 98 hộ cận nghèo, 371 hộ khó khăn. Từ dữ liệu an sinh, việc vận động, kết nối nguồn lực xã hội đã cụ thể và hiệu quả hơn. Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 10 hộ xây dựng, sửa chữa nhà với số tiền 430 triệu đồng; hỗ trợ các hộ khó khăn 43 triệu đồng; trao 226 suất quà cho học sinh nhân dịp năm học mới trị giá 118 triệu đồng. Với cách làm mới trong vận động xã hội đã giúp công khai, cập nhật rõ ràng từng hoàn cảnh, nhu cầu và kết quả hỗ trợ. Qua đó kết nối các tổ chức, cá nhân đến đúng địa chỉ, đúng nhu cầu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và củng cố niềm tin trong cộng đồng.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với công tác dân vận trong tình hình mới, MTTQ phường đã hỗ trợ trang bị máy tính, máy in, thiết kế “Góc Công dân số”, hướng dẫn và tập huấn kỹ năng số cho tổ dân phố. Các tổ dân phố cũng tự trang bị màn hình, camera để kết nối họp trực tuyến với phường. Tại Tổ dân phố số 9, chuyển đổi số được cấp ủy, Ban công tác Mặt trận cụ thể hóa bằng những mô hình gần gũi, thiết thực với người dân như: Góc công dân số, Dân vận số và An sinh xã hội số.

Từ nền tảng số, hoạt động của mặt trận và các đoàn thể được kết nối chặt chẽ với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động và chăm lo an sinh. Cùng với đó, mô hình điểm cộng đồng dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” được triển khai, gắn ứng dụng công nghệ với xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự.

Chuyển đổi số không chỉ hiện diện trên nền tảng công nghệ mà từng bước trở thành phương thức để Mặt trận cơ sở gần dân, sát dân hơn và phục vụ cộng đồng hiệu quả hơn. Với cách làm lấy người dân làm trung tâm, lấy dữ liệu làm nền tảng và công nghệ làm công cụ, “Mặt trận số” đang từng bước trở thành động lực đổi mới công tác mặt trận, hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, để không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển.

Phương Thanh