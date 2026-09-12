Thung Nai đưa công nghệ số đến gần người dân

Với việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, tập huấn công nghệ và nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, xã Thung Nai đang từng bước đưa công nghệ, dữ liệu số đến gần người dân, góp phần hiện đại hóa nền hành chính cơ sở và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thung Nai tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Sau sắp xếp, sáp nhập, xã có 13 thôn, với tổng dân số khoảng 10.600 người. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyển đổi số, UBND xã đã kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) và Tổ phản ứng nhanh tại các thôn. Các tổ CNSCĐ tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở.

Công tác đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cũng được chú trọng. Trong tháng 8, UBND xã tổ chức 2 lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với sự tham gia của hơn 130 người. Nội dung tập huấn bám sát yêu cầu thực tiễn, tập trung vào ứng dụng AI trong công việc; sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và VNeID. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng nòng cốt CĐS tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Điểm dịch vụ công lưu động hỗ trợ người dân thực hiện TTHC tại các thôn xa trung tâm.

Từ tháng 8/2026, mô hình “Điểm dịch vụ công lưu động” được triển khai thí điểm nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC tại các thôn ở xa trung tâm. UBND xã đã tổ chức các điểm dịch vụ công lưu động tại các thôn Thống Nhất, Nai Mới, hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả 35 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực, tư pháp; đồng thời thực hiện TTHC tại nhà đối với hơn 10 trường hợp là người cao tuổi, người khuyết tật và người yếu thế. Mô hình cũng hướng dẫn, giải đáp cho hàng trăm lượt người dân có nhu cầu thực hiện các TTHC.

Bên cạnh đó, UBND xã chuẩn bị tờ rơi hướng dẫn nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, phát cho người dân tại các điểm lưu động; đồng thời cung cấp cho trưởng thôn để tuyên truyền đến các hộ dân. Qua đó, người dân có thêm tài liệu để thực hiện các thủ tục khi có nhu cầu.

Bà Bùi Thị Lượn ở thôn Thống Nhất chia sẻ: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, khó khăn đối với người dân thôn chúng tôi là muốn làm TTHC phải di chuyển quãng đường chừng 25km. Nếu thủ tục thiếu, cần bổ sung thì việc đi lại cũng mất cả ngày. Nay có điểm dịch vụ công lưu động đến tận nơi, được hướng dẫn chi tiết, thuận lợi, chúng tôi rất phấn khởi. Người dân chúng tôi mong mô hình “Điểm dịch vụ công lưu động” được duy trì để hỗ trợ người dân vùng xa xôi, nhất là những người già yếu, gia đình chính sách.

Theo đồng chí Khương Xuân Lịch – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, đến trung tuần tháng 8/2026, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến toàn trình đạt 95,89%. 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đồng thời được số hóa, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu theo quy định. Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đạt 95,86%.

Cùng với nâng cao chất lượng phục vụ người dân, UBND xã từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động điều hành. Phòng họp không giấy tờ được sử dụng trong các cuộc họp, tài liệu được cung cấp và khai thác trên môi trường điện tử, góp phần hạn chế việc in ấn, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Công an xã Thung Nai hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VNeID.

Hiện nay, hạ tầng viễn thông và Internet băng rộng trên địa bàn xã từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp và phục vụ triển khai các dịch vụ số. Mạng di động 3G, 4G phủ sóng 100% diện tích các thôn. Hạ tầng mạng, thiết bị, kết nối Internet và mạng nội bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính quyền, đồng thời phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Phát huy vai trò nòng cốt trong đẩy mạnh CĐS, các lực lượng ở địa phương tiếp tục đưa kỹ năng số đến gần người dân. Công an xã tập trung hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; lực lượng đoàn viên, thanh niên phối hợp với các tổ CNSCĐ tuyên truyền, phổ biến công nghệ đến từng hộ gia đình, góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống.

Bùi Minh