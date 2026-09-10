Mô hình “Chi hội phụ nữ số” ở Minh Đài

Hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Phụ nữ Đất Tổ quyết tâm thi đua thực hiện thành công cuộc cách mạng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Minh Đài đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ số” tại các thôn, từng bước đưa chuyển đổi số đến với hội viên, phụ nữ. Đây cũng là giải pháp đổi mới phương thức hoạt động Hội nhằm thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Hội viên phụ nữ thôn Bến Gạo, xã Minh Đài trao đổi kỹ năng sử dụng các tiện ích số trong đời sống.

Hội LHPN xã Minh Đài hiện có 3.209 hội viên, sinh hoạt tại 28 chi hội. Để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, Hội chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Thực hiện khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số”, Hội đã xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử, các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage. 100% chi hội đã lập trang Facebook, thường xuyên cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào phụ nữ. Đặc biệt, Hội đã thành lập mô hình “Chi hội phụ nữ số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, tập trung hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng VNeID và các tiện ích số trong đời sống. Hội viên được tuyên truyền về bảo mật thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến, nhận biết thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Đài Đinh Thu Hoài cho biết: Mô hình “Chi hội phụ nữ số” được thành lập tại các thôn: Tân Lực, Bến Gạo, Vinh Quang, Bình, Luông đã phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ sử dụng công nghệ, ứng dụng số phục vụ công việc, tiếp cận các dịch vụ số, mà còn góp phần xây dựng lối sống số văn minh. Mỗi “Chi hội phụ nữ số” có khoảng 20 - 25 hội viên nòng cốt, là những người có khả năng tiếp cận công nghệ, tích cực học hỏi và sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ các hội viên khác. Từ lực lượng này, kiến thức, kỹ năng số được lan tỏa theo phương thức “người biết hướng dẫn người chưa biết, người thành thạo hỗ trợ người còn hạn chế”. Cách làm này giúp chuyển đổi số không dừng lại ở các buổi tuyên truyền mà từng bước trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng.

Một trong những chuyển biến rõ nét từ việc nâng cao kỹ năng số là nhiều hội viên phụ nữ Minh Đài đã chủ động sử dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Từ chỗ chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống, một số hội viên đã mạnh dạn livestream, quay video, chụp ảnh và đăng tải thông tin sản phẩm trên Facebook, Zalo để tiếp cận khách hàng. Các sản phẩm nông sản, đặc sản của địa phương như chè Bát Tiên, mật ong, bí, ngô, gà, lợn rừng... được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Những phiên livestream không chỉ giúp sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn, mà còn tạo cơ hội để phụ nữ học hỏi kỹ năng bán hàng trực tuyến, giao tiếp với khách hàng, xây dựng hình ảnh sản phẩm và mở rộng thị trường. Cùng với nâng cao năng lực số, Hội LHPN xã Minh Đài tổ chức 18 hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về gia đình, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hơn 1.000 lượt hội viên, phụ nữ. Nội dung chuyển đổi số được lồng ghép với các phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với bốn tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước. Bên cạnh đó, Hội phối hợp rà soát, xây dựng bản đồ an sinh, vận động hỗ trợ phụ nữ yếu thế, phụ nữ đơn thân và nạn nhân bạo lực bằng những hình thức thiết thực, đăng ký giúp đỡ 6 hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ sinh kế, phấn đấu thoát nghèo bền vững trong năm 2026.

Từ “Chi hội phụ nữ số”, công tác chuyển đổi số tại Minh Đài được bắt đầu bằng những việc gần gũi, thiết thực: Biết sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận dịch vụ công, bảo vệ bản thân trên không gian mạng, kết nối cộng đồng và đưa nông sản lên môi trường số. Những hội viên nòng cốt trở thành những “hạt nhân số” tại cơ sở, giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn học hỏi, ứng dụng công nghệ và chủ động hơn trong cuộc sống, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phương Thanh