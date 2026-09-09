Chủ động gỡ khó, tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Đảng bộ tỉnh hiện có 266.000 đảng viên. Thực hiện việc số hóa hồ sơ đảng viên, từ trung tuần tháng 7 đến nay, tất cả các tổ chức Đảng trên toàn tỉnh đồng loạt chuyển đổi toàn bộ thông tin, tài liệu hồ sơ giấy sang dạng dữ liệu điện tử. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính trong tổ chức Đảng, đáp ứng lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Hợp Kim rà soát hồ sơ đảng viên trước khi tiến hành số hóa.

Trong quá trình triển khai, không ít khó khăn, vướng mắc phát sinh, song các tổ chức Đảng đã nỗ lực khắc phục, tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên, bảo đảm yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - bảo mật”.

Cẩn thận lật giở, dán từng trang hồ sơ đã cũ lên những tờ giấy trắng A4 để thực hiện việc scan hồ sơ, đồng chí Quách Công Sơn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Hợp Kim cho biết: Với 1.056 đảng viên thuộc 29 tổ chức Đảng, việc số hóa hồ sơ đảng viên của Đảng bộ gặp không ít khó khăn, nhiều bộ hồ sơ đã lâu năm, các trang tài liệu, quyết định cũ nát..., chúng tôi phải chắp vá, dán lại rồi mới tiến hành scan. Bên cạnh đó, một số tài liệu trước đây viết tay trên khổ giấy A3 trong khi máy quét tài liệu hiện chỉ quét được khổ giấy A4. Số lượng hồ sơ nhiều, số trang văn bản cần số hóa lớn nên 5 đồng chí cán bộ của ban phải làm việc liên tục cả những ngày cuối tuần. Ban Xây dựng Đảng được trang bị 2 máy quét tài liệu, mỗi ngày chúng tôi số hóa được 20 - 25 bộ hồ sơ. Tính đến ngày 31/8, đã số hóa được khoảng 350 hồ sơ.

Trong bối cảnh đảng viên đông, số lượng hồ sơ, tài liệu cần số hóa lớn, các Đảng bộ đang tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hòa Bình cho biết: Tính đến ngày 31/8, Đảng bộ phường có 7.476 đảng viên. Trước đây, hồ sơ đảng viên chủ yếu được lưu trữ bằng bản giấy. Mỗi khi cần tra cứu, cán bộ phụ trách phải tìm kiếm trong từng tập hồ sơ, mất nhiều thời gian, công sức. Qua thời gian lưu trữ, một số hồ sơ có nguy cơ hư hỏng, thất lạc; việc cập nhật, đối chiếu thông tin gặp không ít khó khăn. Do đó, việc số hóa hồ sơ đảng viên đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng quản lý, tạo thuận lợi cho công tác tra cứu, khai thác thông tin, hạn chế những bất cập trong phương thức lưu trữ truyền thống.

Cùng với bảo đảm tiến độ, địa phương đặt yêu cầu chất lượng dữ liệu lên hàng đầu, tránh tình trạng chạy theo số lượng, không để xảy ra sai sót trong quá trình nhập liệu và cập nhật thông tin. Đảng ủy phường đã thành lập tổ số hóa, huy động cán bộ, công chức có kỹ năng công nghệ thông tin và lực lượng tham gia chuyển đổi số. Quá trình thực hiện, cán bộ được chia thành từng tổ, nhóm, phân công phụ trách từng chi bộ, phần việc cụ thể. Nhờ đó, hồ sơ được rà soát, kiểm kê, phân loại, chỉnh lý và đối chiếu với tài liệu gốc chặt chẽ. Những thông tin còn thiếu, chưa thống nhất hoặc cần xác minh được phát hiện, xử lý ngay.

Thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh được trang bị 207 máy quét tài liệu, 891 máy tính kết nối Internet, 186 máy tính kết nối mạng nội bộ và 155 thiết bị lưu trữ cơ yếu, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số. Việc số hóa hồ sơ đang được các tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện với phương châm không chỉ đảm bảo tiến độ mà phải đảm bảo chất lượng, độ chính xác của thông tin, tài liệu.

Với quan điểm “đơn giản hóa trước, số hóa sau”, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định trước khi tạo lập dữ liệu điện tử. Trong phạm vi chiến dịch, trọng tâm được đặt vào các nhóm hồ sơ gồm: Hồ sơ đảng viên; hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hồ sơ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các Đảng ủy trực thuộc quản lý và hồ sơ cán bộ, công chức khối Đảng.

Việc số hóa hồ sơ đảng viên, quản lý hồ sơ điện tử theo đúng thẩm quyền và nguyên tắc bảo mật của Đảng, Nhà nước tạo bước chuyển quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả. Không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đây còn là giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Dương Liễu