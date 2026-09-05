Tiên phong chuyển đổi số

Mùa hè tình nguyện năm nay, những “chiến sĩ áo xanh” không chỉ tiếp sức mùa thi, đến các địa bàn còn nhiều khó khăn, đồng hành cùng học sinh vùng cao mà còn tiên phong đưa tiện ích công nghệ đến gần hơn với người dân. Với Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và thực hiện các tiện ích số. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được tuổi trẻ các địa phương cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát với nhu cầu của cộng đồng.

Đoàn thanh niên xã Thung Nai ra quân Đội thanh niên xung kích vì Nhân dân phục vụ.

Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Các đội hình thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số trong đời sống. Cùng với đó, phong trào “Bình dân học vụ số” được đẩy mạnh, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, từng bước hình thành công dân số.

Đoàn thanh niên xã Hy Cương ra quân hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Tại các địa phương, lực lượng thanh niên phối hợp với công an xã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng, đến từng thôn, tổ, chợ truyền thống, thậm chí gõ cửa từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân. Cách làm này kịp thời nắm bắt nhu cầu, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn mà người dân gặp phải trong quá trình tiếp cận các tiện ích số.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Ánh Hồng - Bí thư Đoàn thanh niên xã Thung Nai cho biết: “Đối với thanh niên, các thao tác trên điện thoại thông minh đều quen thuộc, nhưng với người lớn tuổi hay bà con vùng đồng bào dân tộc, việc đăng ký tài khoản và tích hợp giấy tờ không hề đơn giản. Những “chiến sĩ áo xanh” đã tận tình hướng dẫn người dân tải ứng dụng, đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 1, mức độ 2; hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ cá nhân, giúp người dân thuận tiện khi làm thủ tục hành chính”.

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, các đội tình nguyện còn phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, giúp người dân nhận biết các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, nâng cao ý thức bảo vệ thông tin tin cá nhân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những kỹ năng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Những hoạt động cụ thể của chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” đang góp phần tạo chuyển biến trong cách người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính. Từ chỗ quen với việc chuẩn bị hồ sơ giấy và trực tiếp đến cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người được hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và các tiện ích số trong đời sống.

Đối với đoàn viên, thanh niên, quá trình hỗ trợ người dân cũng là môi trường thực tiễn để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần trách nhiệm. Từ những thao tác tưởng như đơn giản trên điện thoại, các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu rõ hơn nhu cầu của người dân, nhất là ở những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ.

Phát huy lợi thế nhanh nhạy với công nghệ, đoàn viên, thanh niên đang trở thành cầu nối đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng. Cùng với VNeID và dịch vụ công trực tuyến, các đội tình nguyện còn hướng dẫn người dân thanh toán điện tử, tiếp cận các tiện ích số và chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin trên môi trường mạng. Việc triển khai “Bình dân học vụ số” và “Mùa hè số cùng VNeID” không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận công nghệ mà còn giúp đoàn viên, thanh niên học hỏi, nâng cao năng lực số thông qua thực tiễn. Đây cũng là cách để hoạt động tình nguyện gắn chặt hơn với những nhu cầu cụ thể của cộng đồng.

Đội Thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số” Đoàn phường Vĩnh Phúc tham gia hỗ trợ người dân trên địa bàn phường.

Tiên phong xây dựng xã hội số từ những hành động nhỏ, chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” được triển khai với mục tiêu: Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà bắt đầu từ chính những tiện ích thiết thực nhất trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân. Bằng tri thức, lòng nhiệt huyết và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, những “chiến sĩ số” khoác áo xanh tình nguyện đang góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ, kiến tạo nên một thế hệ công dân số năng động, sẵn sàng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Thu Hà