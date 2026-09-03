Đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các địa phương trong tỉnh đang huy động nhân lực, tranh thủ thời gian, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên đúng tiến độ.

Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu

Đảng bộ xã Yên Lạc hiện có 1.682 đảng viên, sinh hoạt tại 37 chi, đảng bộ trực thuộc. Để phục vụ số hóa hồ sơ đảng viên, Đảng ủy xã thành lập tổ công tác hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa thông tin theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng chí Phùng Thị Nga - cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Yên Lạc cho biết: "Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra tiến độ hằng tuần; đồng thời bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ. Trước khi cập nhật lên hệ thống, những hồ sơ thiếu giấy tờ, thông tin sai lệch hoặc chưa thống nhất đều được rà soát, xác minh và bổ sung, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Yên Lạc rà soát, đối chiếu hồ sơ đảng viên phục vụ số hóa.

Hiện hồ sơ đảng viên tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở được quản lý trực tiếp. Đối với các chi bộ nông thôn và chi bộ trực thuộc không có con dấu, Đảng ủy xã giao Ban Xây dựng Đảng trực tiếp quản lý. Riêng khối chi bộ trực thuộc có khoảng 1.000 đảng viên, việc tra cứu, khai thác thông tin hiện vẫn chủ yếu thực hiện trên hồ sơ giấy.

Khi hoàn thành số hóa, việc cập nhật, tra cứu và khai thác hồ sơ trên môi trường điện tử sẽ thuận tiện, nhanh chóng hơn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đảng viên.

Ban Xây dựng Đảng xã Yên Lạc phấn đấu trong tháng 9/2026 hoàn thành số hóa 80% hồ sơ đảng viên trong tổng số 1.682 đảng viên toàn Đảng bộ.

Không chỉ tại Yên Lạc, công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai, dù thực tế còn không ít khó khăn.

Tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ

Đảng bộ xã Đạo Trù hiện có 36 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 914 đảng viên; trong đó 412 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 45,1% và 348 đảng viên nữ, chiếm 38,1%.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù trao đổi giải pháp đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên.

Đồng chí Vũ Huy Cường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Đạo Trù cho biết: "Quá trình số hóa hồ sơ còn gặp không ít khó khăn. Một số hồ sơ của đảng viên cao tuổi được lưu trữ nhiều năm đã xuống cấp, giấy tờ hao mòn, chữ viết bị mờ; một số thành phần như giấy khai sinh, văn bằng, chứng chỉ còn thiếu, chưa được bổ sung đầy đủ. Trang thiết bị phục vụ số hóa, nhất là máy scan còn hạn chế. Trong khi đó, Ban Xây dựng Đảng xã chỉ có 6 cán bộ nhưng phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác.

Trước thực tế đó, xã Đạo Trù đang tập trung nhân lực, phối hợp với các chi bộ rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; tranh thủ thời gian, khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện có để đẩy nhanh tiến độ. Địa phương phấn đấu hoàn thành các mục tiêu số hóa hồ sơ đảng viên theo đúng kế hoạch.

Việc số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác tổ chức xây dựng Đảng mà còn tạo nền tảng cho việc quản lý thông tin khoa học, thống nhất, thuận tiện trong khai thác và sử dụng. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Đảng thời gian tới.

Nguyễn Toàn