Thu Cúc đẩy mạnh chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” thúc đẩy phát triển bền vững, Đảng bộ, chính quyền xã Thu Cúc chủ động cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, từng bước đưa công nghệ số vào hoạt động quản lý, điều hành và đời sống Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Một trong những nhiệm vụ được xã Thu Cúc xác định là hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hiệu lực quản trị của hệ thống chính trị. Đảng ủy xã chỉ đạo duy trì ổn định hệ thống mạng chuyên dùng, hội nghị trực tuyến liên thông từ Trung ương, tỉnh đến xã; trang bị máy tính, máy quét, máy in chuyên dụng cho 100% cán bộ, công chức. Cùng với đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được chú trọng. Xã cấp phát đầy đủ 23 Token chữ ký số, đáp ứng yêu cầu xử lý, giải mã văn bản đến cấp độ “Tối mật”.

Đến nay, 100% văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã được xử lý toàn trình và ký số trên môi trường mạng. Đội ngũ cán bộ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tổng hợp dữ liệu, sử dụng mã QR trong các cuộc họp, Sổ tay đảng viên điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Tỷ lệ cán bộ làm chủ kỹ năng số đạt hơn 80%.

Ban Xây dựng Đảng xã triển khai đợt thi đua cao điểm “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”.

Bước chuyển biến rõ nét được thể hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đơn vị đã chuẩn hóa các quy trình, liên thông dữ liệu với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm tiếp nhận 1.159 hồ sơ, 100% được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,91%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 98%.

Ông Đinh Trọng Thái - Giám đốc Trung tâm cho biết: “Việc 100% hồ sơ được giải quyết minh bạch trên môi trường mạng, không có phản ánh tiêu cực là minh chứng cho việc lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo công vụ. Chuyển đổi số đã góp phần khắc phục rào cản về địa hình, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí”.

Cùng với đó, hoạt động giám sát của HĐND và Ủy ban MTTQ xã được duy trì thường xuyên, bảo đảm phân cấp gắn với dữ liệu số công khai, minh bạch.

Xác định người dân là chủ thể và cũng là đối tượng thụ hưởng của chuyển đổi số, xã Thu Cúc triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”. Hệ thống truyền thanh thông minh cùng 17 tổ công nghệ số cộng đồng tại 17 thôn dân cư phát huy vai trò “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử, kích hoạt VNeID. Cả 17 nhà văn hóa thôn đều được kết nối Internet cáp quang tốc độ cao.

Điểm sáng là thôn vùng cao Mỹ Á - nơi có 929 nhân khẩu dân tộc Mông. Vượt qua những rào cản về địa hình và tập quán, Chi bộ thôn Mỹ Á tiên phong ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng và đời sống. Đồng chí Sùng A Lâu - Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Á chia sẻ: “Chi bộ có 11 đảng viên, 100% đảng viên sử dụng thành thạo Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt và tiếp nhận nghị quyết. Thông qua nhóm Zalo điều hành của chi bộ và các cụm tự quản, các chủ trương phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng, chống dịch bệnh được truyền tải nhanh chóng đến từng hộ gia đình. Nhờ ứng dụng chuyển đổi số vào đời sống và quảng bá nông sản, thu nhập bình quân của người dân Mỹ Á hiện đạt 50 triệu đồng/người/năm”.

Anh Mùa A Cáng, người dân thôn Mỹ Á phấn khởi cho biết: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ hay giao thương, bà con phải vượt đèo dốc lên trung tâm xã, mất cả ngày. Giờ đây, được tổ công nghệ số hướng dẫn, tôi chỉ cần thao tác trên điện thoại thông minh là có thể hoàn thành thủ tục, nộp tiền điện, mua bán vật tư. Tiết kiệm được thời gian, gia đình tôi có thêm điều kiện mở rộng chăn nuôi”.

Đảng viên Chi bộ thôn Mỹ Á ứng dụng Sổ tay điện tử và Zalo, góp phần đưa nhanh chủ trương, nghị quyết đến từng hộ dân.

Không dừng ở việc phục vụ quản lý, điều hành và đời sống, xã Thu Cúc còn hỗ trợ các hợp tác xã đưa nông sản đặc trưng lên sàn thương mại điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đạt trên 40%.

Đồng chí Trần Khắc Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thu Cúc cho biết: “Đảng bộ xã Thu Cúc xác định Nghị quyết số 57-NQ/TW là đòn bẩy để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng phục vụ Nhân dân. Kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, xã tiếp tục củng cố hạ tầng số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa dữ liệu, quyết tâm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vững chắc ngay từ cơ sở”.

Thực tiễn tại Thu Cúc cho thấy, khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, chuyển đổi số không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về địa lý, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế. Những kết quả bước đầu đang tạo thêm động lực để Thu Cúc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới phát triển toàn diện, bền vững.

Ngọc Thắng