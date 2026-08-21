Kết nối tiêu thụ nông sản, thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo

Sáng 21/8, tại xã Đoan Hùng, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, đào tạo chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và ra mắt Cụm thi đua số 4.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ giải pháp tăng cường kết nối sản xuất với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ nông sản; thúc đẩy đàm phán, ký kết các hợp đồng hợp tác. Đây là dịp để các địa phương, hợp tác xã, chủ thể OCOP và hộ sản xuất giới thiệu sản phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác, góp phần giảm khâu trung gian, hạn chế tình trạng nông sản tồn đọng hoặc phải tiêu thụ với giá thấp.

Các đại biểu cũng được tìm hiểu, nghiên cứu về chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo. Nội dung tập trung trang bị cho cán bộ, hội viên kiến thức, kỹ năng cần thiết, từng bước tiếp cận và ứng dụng các nền tảng số và đổi mới phương thức sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Việc tổ chức hội nghị thể hiện sự phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy xã Đoan Hùng trong mở rộng các hoạt động liên kết, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Đại biểu tham quan một số gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại hội nghị.

Trước đó, Hội Nông dân tỉnh và Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Sông Lô; tham quan một số mô hình kinh tế trên địa bàn xã và các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.

Mạnh Quân - Cao Tuấn