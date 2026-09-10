Chuyển đổi số tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục ở Liên Hòa

Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, dạy học, tuyển sinh, các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn xã Liên Hòa đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Đến nay, nhiều nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số trong giáo dục đã đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện Quyết định số 537/QĐ-SGD&ĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo và Văn bản số 312/UBND-VHXH của UBND xã Liên Hòa về triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Giáo dục năm 2026, các nhà trường trên địa bàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng loạt triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, dạy học và cải cách hành chính.

Theo đồng chí Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Văn hóa -Xã hội xã Liên Hòa, chuyển đổi số trong giáo dục trên địa bàn không phải là nhiệm vụ mới, song năm nay được triển khai đồng bộ, rộng khắp và quyết liệt hơn. Đến nay, nhiều chỉ tiêu cơ bản đã đạt 100%.

Trong công tác quản lý, các nhà trường tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, quản lý hồ sơ và công việc trên môi trường số; thường xuyên rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu ngành giáo dục. 100% học bạ số được phát hành; 100% học sinh, cán bộ, giáo viên được xác thực mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành. Các trường mầm non, tiểu học và THCS đều thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tham gia học tập, bồi dưỡng trên nền tảng “Bình dân học vụ số”; 100% nhà giáo được bồi dưỡng trực tuyến miễn phí về năng lực số.

Trong quá trình thực hiện, bước đầu có thể tạo thêm áp lực do khối lượng dữ liệu lớn, việc số hóa hồ sơ, tài liệu đòi hỏi thời gian và công sức. Tuy nhiên, khi dữ liệu được chuẩn hóa và đưa lên môi trường số, việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ, tài liệu trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, đồng thời giảm thời gian xử lý công việc.

Trường THCS Liên Hòa đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học.

Tại Trường THCS Liên Hòa, chuyển đổi số đang được triển khai khá đồng bộ trong cả quản lý và dạy học. Cô giáo Ngô Thị Huế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 57, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong công tác tuyển sinh lớp 6, phụ huynh có thể thực hiện đăng ký trực tuyến tại nhà. Tổ hỗ trợ công nghệ thông tin của trường phối hợp xây dựng các video hướng dẫn, infographic và đăng tải trên fanpage, giúp phụ huynh dễ tiếp cận, thực hiện các bước đăng ký”.

Nhà trường cũng triển khai học bạ số; thực hiện soạn bài điện tử từ học kỳ II, năm học 2025-2026 và tiếp tục duy trì đến nay. Ứng dụng công nghệ số mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Đáng chú ý, việc kết quả học tập của học sinh được đồng bộ trên nền tảng số giúp phụ huynh thuận tiện theo dõi quá trình học tập của con em. Việc phụ huynh trực tiếp thực hiện và kiểm tra thông tin cũng góp phần hạn chế sai sót, đồng thời gắn thông tin học sinh với định danh cá nhân.

Không chỉ thay đổi phương thức quản lý, chuyển đổi số còn tác động trực tiếp đến hoạt động dạy học. Giáo viên tại các trường từng bước khai thác học liệu số, ứng dụng các nền tảng công nghệ và công cụ AI trong xây dựng bài giảng, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá. Nếu như trước đây, việc soạn giáo án, hoàn thiện sổ sách bằng phương pháp thủ công khá vất vả, thì hiện nay việc ứng dụng công nghệ và AI hỗ trợ giáo viên giảm áp lực, tạo ra những bài giảng phong phú, sinh động, giúp học sinh tiếp thu nhanh hơn và gắn kiến thức với thực tiễn.

Việc ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện thuận lợi cho phổ cập giáo dục, tuyển sinh và quản trị ở các nhà trường.

Cùng với nguồn lực con người, cơ sở vật chất phục vụ chuyển đổi số tại các nhà trường từng bước được bảo đảm. Hiện 100% các trường có phòng học bộ môn được trang bị máy tính; 100% phòng học có đủ máy chiếu. Một số trường sử dụng phần mềm thư viện, trang bị máy tính kết nối internet phục vụ học sinh tra cứu thông tin, khai thác học liệu số và thư viện điện tử; đồng thời sử dụng các phần mềm phục vụ cơ sở dữ liệu ngành, phổ cập giáo dục, tuyển sinh và quản trị nhà trường.

Một điểm tích cực khác là sự đồng thuận, tham gia ngày càng chủ động của phụ huynh học sinh. Các nhà trường duy trì fanpage, nhóm Zalo để cung cấp thông tin, giúp phụ huynh nhanh chóng nắm bắt tình hình học tập, hoạt động của con em và phối hợp thường xuyên với nhà trường.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn một số khó khăn. Một bộ phận phụ huynh chưa thực sự thành thạo công nghệ; hạ tầng viễn thông tại một số khu vực chưa được phủ sóng 5G nên chất lượng kết nối còn hạn chế. Các nhà trường đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để bảo đảm việc triển khai được thông suốt.

Thời gian tới, xã Liên Hòa tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, tập trung vào số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học, nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, khai thác hiệu quả các nền tảng số và AI. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thuận tiện, nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Vĩnh Hà