“Số hóa” việc làng

Nhiều năm nay, người dân thôn Quảng Cư, xã Hợp Lý đã quen với việc nhận thông báo của thôn qua điện thoại thông minh. Từ lịch họp xóm, lịch tiêm chủng đến các chủ trương, chính sách mới đều được cập nhật nhanh chóng, chính xác nhờ sự nhạy bén, sáng tạo của Trưởng thôn người dân tộc Sán Dìu - ông Lưu Văn Bế.

Trưởng thôn Lưu Văn Bế (ngồi giữa) trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn bà con cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Zalo để tiếp nhận “việc làng”.

Thôn Quảng Cư hiện có 400 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Sán Dìu chiếm trên 40%. Địa bàn thôn rộng, chia thành 17 tổ liên gia. Trước đây, mỗi khi thôn có việc hay cần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quảng Cư Lưu Văn Bế phải “gõ cửa từng nhà” hoặc liên tục phát loa truyền thanh. Song hiệu quả đạt được không cao do bà con thường xuyên đi làm đồng, không kịp nắm bắt thông tin.

Trăn trở trước bài toán thông tin đến người dân, ông Bế nhận thấy hầu hết các hộ gia đình đều đã trang bị điện thoại thông minh và sử dụng mạng internet nên đề xuất Chi ủy lập các nhóm Zalo từ cấp thôn xuống đến từng tổ liên gia để thay đổi phương thức thông tin tuyên truyền.

Thời gian đầu triển khai, mô hình gặp không ít “rào cản” do nhiều người dân còn bỡ ngỡ với công nghệ. Không nản chí, ông Bế cùng đoàn viên thanh niên trong thôn kiên trì đến tận nhà hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng ứng dụng. Đối với các hộ chưa có điện thoại thông minh, ông nhờ các gia đình trong tổ liên gia hỗ trợ chia sẻ, truyền đạt thông tin.

Đến nay, hệ thống nhóm công nghệ số tại thôn Quảng Cư đã đi vào hoạt động nền nếp và phát huy hiệu quả. Các văn bản, chính sách pháp luật mới của Nhà nước được ông Bế tiếp nhận, kịp thời đăng tải lên nhóm để bà con dễ tiếp cận. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, các việc lớn nhỏ của địa phương như đóng góp xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, lịch nộp thuế, cho đến việc hiếu hỉ, an ninh trật tự đều được đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch trên không gian mạng.

Cách làm này giúp thông tin được truyền tải tức thời, đa chiều, cho phép người dân dù đi làm ăn xa vẫn có thể theo dõi sát sao tình hình quê hương và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Từ chỗ thụ động nghe loa đài, bà con Quảng Cư đã chủ động tương tác, tạo không khí sinh hoạt dân chủ, sôi nổi.

Sự nhạy bén của Trưởng thôn Quảng Cư Lưu Văn Bế trong “số hóa” việc làng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn góp phần quan trọng thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào Sán Dìu, đưa Quảng Cư trở thành điểm sáng về ứng dụng công nghệ số trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trần Tỉnh