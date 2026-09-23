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Phú Thọ đón 13,4 triệu lượt khách du lịch

9 tháng năm 2026, tỉnh Phú Thọ đón khoảng 13,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước và đạt 89,3% kế hoạch năm. Trong đó, có khoảng 12,94 triệu lượt khách nội địa, 460.000 lượt khách quốc tế.

Số khách lưu trú ước đạt hơn 4,16 triệu lượt, gồm hơn 108.500 lượt khách quốc tế và hơn 4,05 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu từ khách du lịch đạt gần 13.700 tỷ đồng, tăng 11,02% so với cùng kỳ và hoàn thành 83,9% kế hoạch năm.

Phú Thọ đón 13,4 triệu lượt khách du lịchDu khách chụp hình lưu niệm tại khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thủy.

Riêng quý III/2026, toàn tỉnh đón 2,865 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 945.000 lượt, trong đó có 34.500 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2.900 tỷ đồng, tăng 11,53% so với cùng kỳ.

Ghi nhận từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch. Các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng tiếp tục thu hút du khách. Đặc biệt, không gian phát triển sau hợp nhất tạo thêm điều kiện liên kết các điểm đến và hình thành các tuyến du lịch hấp dẫn.

Cùng với đó, ngành Du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng tích hợp bản đồ tương tác, đặt dịch vụ và thuyết minh đa ngôn ngữ; tăng cường kết nối giữa các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Triệu Khách du lịch tỉnh Phú Thọ Quốc tế Kế hoạch đạt Du lịch cộng đồng Thu hút du khách Văn hóa tâm linh Doanh thu
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