Thống nhất, làm rõ các thuật ngữ về du lịch mạo hiểm

“TCVN 14671:2026 - Du lịch mạo hiểm - Từ vựng” được ban hành nhằm góp phần thống nhất, làm rõ các thuật ngữ sử dụng trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, hỗ trợ tổ chức, cung cấp và quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm an toàn, rõ ràng và nhất quán.

Việc thống nhất thuật ngữ là cơ sở quan trọng để hỗ trợ tổ chức, cung cấp và quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm an toàn. Ảnh: Thế Đại

Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) vừa thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố “TCVN 14671:2026 - Du lịch mạo hiểm - Từ vựng”, được xây dựng trên cơ sở chấp nhận tương đương ISO 3163:2022.

Theo Quyết định số 3650/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, “TCVN 14671:2026 - Du lịch mạo hiểm - Từ vựng” được công bố là tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch.

Các hoạt động du lịch mạo hiểm được đề cập trong tiêu chuẩn khá đa dạng, như: đu dây xuống vách, bay khinh khí cầu, nhảy bungee, chèo thuyền ca-nô, vượt hẻm vực, vượt thác, du lịch xe đạp, leo vách, đi mô-tô nước, leo núi, đạp xe địa hình, du lịch xe địa hình, bay dù lượn đôi, bay dù kéo, chèo thuyền vượt ghềnh thác, leo núi đá, trượt ván trên cát, đi bộ đường dài mạo hiểm, du lịch hang động mạo hiểm, du lịch hang động theo phương thẳng đứng, lướt ván buồm, trượt dây cáp, chơi bóng lăn và trải nghiệm động vật hoang dã.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn đề cập các thuật ngữ về an toàn và ứng phó trong hoạt động như: tai nạn, sự cố, khẩn cấp, sơ cứu, tự ứng cứu và hệ thống dây đeo an toàn/hệ thống thiết bị tự kết nối; các thuật ngữ về địa hình, lộ trình và mức độ khó như lộ trình, đường mòn, đường mòn đơn, kỹ thuật di chuyển theo phương thẳng đứng và mức độ khó; hỗ trợ hoạt động; cũng như các thuật ngữ về khuyết tật, tính bền vững và phát triển bền vững.

Việc thống nhất thuật ngữ là cơ sở quan trọng để hỗ trợ tổ chức, cung cấp và quản lý các hoạt động du lịch mạo hiểm an toàn. Đồng thời, giúp khách hàng, người tham gia và các bên liên quan có cơ sở để lựa chọn, trao đổi và sử dụng thông tin một cách rõ ràng, nhất quán.

Theo đó, tiêu chuẩn này phù hợp để tham khảo áp dụng đối với các đơn vị cung cấp hoạt động du lịch mạo hiểm; trưởng nhóm, người hướng dẫn và người giám sát hoạt động du lịch mạo hiểm; người tham gia hoạt động du lịch mạo hiểm; các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan hoạt động du lịch mạo hiểm; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan quản lý, tổ chức, cung cấp và sử dụng các hoạt động du lịch mạo hiểm.

Về phạm vi, tiêu chuẩn quy định các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nhiều loại hình hoạt động du lịch mạo hiểm, bao gồm các thuật ngữ về du lịch mạo hiểm trên cạn, dưới nước và các thuật ngữ liên quan an toàn, dịch vụ. Tiêu chuẩn bao quát các thuật ngữ dùng để mô tả hoạt động du lịch mạo hiểm, các chủ thể tham gia và cung cấp hoạt động, các yếu tố về lộ trình, địa hình, mức độ khó, an toàn, hỗ trợ và các khía cạnh liên quan tính bền vững.

TCVN 14671:2026 quy định 52 thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, tập trung vào các nhóm nội dung chính gồm: khái niệm chung và các chủ thể trong hoạt động du lịch mạo hiểm; các hoạt động du lịch mạo hiểm; an toàn và ứng phó trong hoạt động; địa hình, lộ trình và mức độ khó; hỗ trợ hoạt động; tính bền vững và khả năng tiếp cận.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, việc tham khảo áp dụng TCVN 14671:2026 góp phần thống nhất cách hiểu và sử dụng thuật ngữ trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, hỗ trợ nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin giữa đơn vị cung cấp, người tham gia và các bên liên quan. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao an toàn trong tổ chức và cung cấp các hoạt động du lịch mạo hiểm.

Tiêu chuẩn này cũng đồng thời hỗ trợ việc xây dựng, áp dụng và liên kết với các tiêu chuẩn liên quan về quản lý an toàn, năng lực của người hướng dẫn, thông tin cho người tham gia và phát triển bền vững. Nhờ đó, tạo thuận lợi cho việc cung cấp thông tin, lựa chọn hoạt động và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch mạo hiểm một cách rõ ràng, thống nhất, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch mạo hiểm theo hướng an toàn và bền vững.

TCVN 14671:2026 được xây dựng nhằm thống nhất và làm rõ các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm, góp phần nâng cao sự hiểu biết chung về các thuật ngữ và bối cảnh sử dụng chúng trong hoạt động du lịch mạo hiểm.

Theo nhandan.vn