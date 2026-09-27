Khánh thành 4 công trình do PVEP tài trợ tại xã Dân Chủ

Ngày 27/9, xã Dân Chủ tổ chức lễ khánh thành và gắn biển các công trình an sinh xã hội do Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) tài trợ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc PVEP; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dân Chủ; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học trên địa bàn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình.

Với sự tài trợ của PVEP, xã Dân Chủ đã triển khai 4 công trình, gồm: Trường Mầm non Dân Chủ - phân hiệu Bảo Thanh; Trạm Y tế Dân Chủ; phòng học STEM tại Trường THCS Dân Chủ - phân hiệu Hạ Giáp; phòng học STEM tại Trường Tiểu học Dân Chủ - phân hiệu Trị Quận.

Đây là các công trình thiết yếu được triển khai trong bối cảnh xã Dân Chủ đã hoàn thành việc hợp nhất 4 đơn vị hành chính, gồm: Gia Thanh, Bảo Thanh, Trị Quận và Hạ Giáp. Sau sáp nhập, hệ thống cơ sở vật chất trên địa bàn xã còn chưa đồng bộ, trong khi nhu cầu đầu tư cho giáo dục, y tế và các thiết chế dân sinh ngày càng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng xã Dân Chủ.

Công trình Trường Mầm non Dân Chủ - phân hiệu Bảo Thanh có quy mô nhà lớp học 2 tầng, diện tích xây dựng 741,67 m2, tổng diện tích sàn 1.461,26 m2 cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư 10,18 tỷ đồng, trong đó PVEP hỗ trợ 5 tỷ đồng. Công trình được khởi công tháng 1/2026 và hoàn thành vào đầu tháng 9/2026, kịp thời phục vụ năm học mới.

Trạm Y tế Dân Chủ được xây dựng với tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, do PVEP tài trợ 100% nguồn vốn. Công trình gồm nhà khám, điều trị bệnh 2 tầng cùng các hạng mục phụ trợ, được khởi công tháng 7/2025 và hoàn thành tháng 7/2026. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao khả năng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương.

Hai phòng học STEM tại Trường THCS Dân Chủ - phân hiệu Hạ Giáp và Trường Tiểu học Dân Chủ - phân hiệu Trị Quận có tổng mức đầu tư lần lượt là 2,5 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng. Các công trình được trang bị hệ thống điện, chiếu sáng, mạng LAN và các thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục STEM, tạo không gian học tập hiện đại, hỗ trợ các nhà trường đổi mới phương pháp giáo dục và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.

Tổng mức đầu tư của 4 công trình là 20,38 tỷ đồng, trong đó PVEP tài trợ 14,3 tỷ đồng, phần kinh phí còn lại do ngân sách địa phương bố trí.

Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện Ngân hàng Vietcombank Phú Thọ đã trao tặng gói tài trợ trên 100 triệu đồng để mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động của Trạm Y tế Dân Chủ. Đây là sự tài trợ thiết thực, thông qua sự kết nối của PVEP và cá nhân Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo.

Lãnh đạo xã Dân Chủ đã phát biểu cảm ơn sự đồng hành của PVEP và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với địa phương; khẳng định quyết tâm sẽ phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham quan công trình Trường Mầm non Dân Chủ - phân hiệu Bảo Thanh.

Trong thời gian tới, xã Dân Chủ sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên những công trình cấp thiết, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Chiến (CTV)