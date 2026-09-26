Phú Thọ sẵn sàng tham gia Gameshow “Sắc màu sao vuông”

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Ngày 26/9, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia chương trình Gameshow “Sắc màu sao vuông” trong lực lượng vũ trang Quân khu 2.
Tham gia kiểm tra có các đồng chí: Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Hà Đại Nam - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên lực lượng tham gia Gameshow "Sắc màu sao vuông" - đội Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ.
Chương trình Gameshow “Sắc màu sao vuông" trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2026 dự kiến được ghi hình tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ vào tối 29/9/2026, với sự tham gia của 4 đội chơi đến từ các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La.
Lực lượng của tỉnh Phú Thọ tham gia gameshow đã luyện tập thuần thục 4 phần thi: Chào hỏi, “Sao vuông thông thái”, “Sao vuông khỏe”, “Sao vuông tài năng”, kết hợp giao lưu với khán giả. Các phần thi tập trung thể hiện hiểu biết pháp luật, kiến thức quốc phòng - quân sự, kỹ năng, thể lực và năng khiếu của lực lượng dân quân tự vệ.
Đội Lạc Hồng, tỉnh Phú Thọ luyện tập tham gia Gameshow "Sắc màu sao vuông".
Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực luyện tập nghiêm túc của lực lượng tham gia gameshow; các phần thi thể hiện được bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ và có nhiều điểm mới rõ nét.
Đoàn công tác yêu cầu đội thi bám sát nhiệm vụ, các mốc thời gian của chương trình; tăng cường phối hợp, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chương trình diễn ra đúng tiến độ, chất lượng. Tiếp tục tổ chức luyện tập đảm bảo chất lượng, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc gắn với địa phương và truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.
Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Hà Đại Nam - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên lực lượng tham gia Gameshow "Sắc màu sao vuông".
Kết thúc luyện tập, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trao quà động viên lực lượng tham gia gameshow, tạo động lực, khí thế bước vào ngày thi chính thức đạt kết quả cao.
Văn Khải
Bộ CHQS tỉnh
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