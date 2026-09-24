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Kiểm tra, xem xét việc điều chỉnh Dự án đường vành đai 4

Ngày 24/9, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đề xuất điều chỉnh Dự án đường vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (giai đoạn 2).

Kiểm tra, xem xét việc điều chỉnh Dự án đường vành đai 4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực tế Dự án đường vành đai 4.

Dự án đường vành đai 4, đoạn từ huyện Bình Xuyên đến huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (giai đoạn 2), nay thuộc địa bàn các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Yên Lạc, Tề Lỗ và Vĩnh Tường có chiều dài 18,2 km, do Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện đường vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc (cũ) theo quy hoạch được duyệt; góp phần tăng cường kết nối giao thông, nâng cao năng lực khai thác tuyến đường, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để phù hợp với yêu cầu phát triển sau sáp nhập, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.844 tỷ đồng lên 2.107 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ giai đoạn 2023-2028 sang 2023-2030.

Đồng thời, phân tách dự án thành 4 dự án thành phần, gồm: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Km0 - Km8+695; Dự án đầu tư xây dựng đoạn Km0 - Km8+695; Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn Km8+695 - Km18+200; Dự án đầu tư xây dựng đoạn Km8+695 - Km18+200.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát phương án điều chỉnh, đánh giá kỹ sự phù hợp với quy hoạch, nhu cầu phát triển giao thông và khả năng cân đối nguồn lực; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Văn Hải - Đặng Thưởng


Văn Hải - Đặng Thưởng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Kiểm tra đường Giải phóng mặt bằng Tường Ban quản lý dự án Đề xuất Phát triển kinh tế Yên Lạc
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