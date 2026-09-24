Quán triệt, triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Chiều 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến các điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc, với tổng số trên 23.500 đại biểu tham dự.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi quán triệt một số nội dung về công tác cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 02/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết.

Tiếp đó, các đại biểu được nghe những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Cũng trong chương trình làm việc, hội nghị đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga quán triệt một số nội dung trọng tâm vềphát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, để việc triển khai đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập sâu rộng; tuyên truyền phù hợp tới từng nhóm đối tượng, không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà lan tỏa rộng rãi đến Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; khắc phục triệt để tình trạng học tập hình thức, kế hoạch thì đầy đủ nhưng thực hiện lại thiếu quyết liệt.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn để xây dựng chương trình hành động cụ thể, có sản phẩm rõ ràng, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt dư luận, định hướng thông tin và giải quyết kịp thời các vướng mắc từ cơ sở; đổi mới phương pháp tuyên truyền qua hệ thống báo chí, truyền thông, thông tin cơ sở và các nền tảng số.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tận dụng tối đa lợi thế liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển mới.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh điểm mới trong Chỉ thị số 07-CT/TW, cũng là yêu cầu cốt lõi là bổ sung nội dung học tập và thực hành “phương pháp Hồ Chí Minh”. Đây không chỉ dừng ở nhận thức mà đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu sâu và vận dụng linh hoạt vào công việc hằng ngày, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đức Anh