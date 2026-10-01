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Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Sáng 1/10, tại xã Bản Nguyên, Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”.

Trong bối cảnh số lượng người cao tuổi ngày càng tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần ngày càng lớn, việc chăm sóc người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Những năm qua, phong trào “Tuổi cao gương sáng” được triển khai sâu rộng, qua đó khẳng định người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực xã hội quan trọng để đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số

Hội viên Hội Người cao tuổi xã Bản Nguyên được nhận quà nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam.

Tháng hành động năm nay, Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ, tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà; phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò của người cao tuổi trong xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, hòa giải ở cộng đồng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tại lễ phát động, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Người cao tuổi xã Bản Nguyên và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 230 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, Hội Người cao tuổi tỉnh Phú Thọ mong muốn các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và cộng đồng cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống thân thiện, an toàn và phù hợp với người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số.

Mạnh Quân


Mạnh Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cộng đồng Già hóa dân số Hội người cao tuổi tỉnh Phú Thọ Hành động Xây dựng Đảng Xây dựng nông thôn mới Việt nam Hoàn cảnh khó khăn Bảo vệ môi trường
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