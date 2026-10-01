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Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026), ngày 1/10, UBND xã Tân Lạc tổ chức chương trình “Người cao tuổi - Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, với nhiều hoạt động giao lưu, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ và tri ân người cao tuổi.

Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổiChương trình giao lưu văn nghệ của người cao tuổi xã Tân Lạc.

Hội Người cao tuổi xã Tân Lạc hiện có trên 5.000 hội viên, sinh hoạt tại 36 chi hội. Chương trình gặp mặt là dịp để hội viên gặp gỡ, giao lưu, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng và xã hội; lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổiBan tổ chức tặng quà người cao tuổi tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và hội viên cùng ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi; lãnh đạo xã phát biểu chúc mừng, tặng hoa; đại diện thế hệ con cháu bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với các bậc cao niên. Một số người cao tuổi có đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng và phong trào địa phương được biểu dương, trao quà.

Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổiTrạm Y tế xã Tân Lạc tổ chức tư vấn, khám sức khỏe cho người cao tuổi có nhu cầu.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động thiết thực hướng tới đời sống người cao tuổi. Trạm Y tế xã Tân Lạc tổ chức tư vấn, khám sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi có nhu cầu. Công an xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, nhất là lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội và không gian mạng; nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân.

Tân Lạc gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổiCông an xã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội.

Trong không khí vui tươi, các chi hội người cao tuổi mang đến nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc. Những lời ca, điệu múa, tiếng chiêng Mường không chỉ tạo không khí phấn khởi mà còn thể hiện vai trò của người cao tuổi trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình, xã Tân Lạc tiếp tục lan tỏa truyền thống “Kính lão đắc thọ”, “Uống nước nhớ nguồn”; qua đó, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người cao tuổi. Đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày Quốc tế Người cao tuổi Chương trình Lừa đảo qua điện thoại Văn hóa văn nghệ lạc Khám sức khỏe Chăm sóc sức khỏe Tuyên truyền Mạng xã hội Công an xã
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