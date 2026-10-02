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Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Chi tiết mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ 01/10/2026 theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/10/2026) trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm.

Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

Điều 3, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 3.012.000 đồng.

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng từ 01/10/2026 theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công và thân nhân từ 01/10/2026

Theo chinhphu.vn


Theo chinhphu.vn

 Từ khóa: Người có công với cách mạng Quy định Chi thường xuyên thực hiện chính sách Ngân sách Pháp Hiệu lực đối tượng áp dụng Dự toán Căn cứ
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