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Đừng để khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lớn dần

03/10/2026 14:29 GMT+7

baophutho.vn Một nhóm trên mạng xã hội Facebook mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Chỉ trong ít ngày, số thành viên tăng từ khoảng 40 nghìn lên hơn 270 nghìn người. Đáng chú ý, bên cạnh những chia sẻ về mâu thuẫn, tổn thương trong gia đình, nhiều bình luận mang tính cổ súy cũng xuất hiện, tạo nên những phản ứng trái chiều. Đằng sau câu chuyện trên mạng là một vấn đề cần được nhìn nhận: Khi trẻ em có những khúc mắc, áp lực và tổn thương trong chính gia đình mình, các em đang tìm đến đâu để được lắng nghe?

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