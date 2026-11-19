19/11/2026 13:39 GMT+7

baophutho.vn Tối qua, ngày 18/11/2026, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Điện ảnh tỉnh tổ chức khai mạc Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Đây là một trong 11 hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.