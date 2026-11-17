17/11/2026 09:55 GMT+7

baophutho.vn Việc rà soát, xác định và hoàn thiện hồ sơ vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng, nhằm bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác của từng cơ quan, đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ đòi hỏi sự khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh. Tại các địa phương, mặc dù khối lượng công việc thường xuyên rất lớn, song đội ngũ cán bộ vẫn đang nỗ lực, tranh thủ thời gian, tập trung hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu.