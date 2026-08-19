Quốc phòng - An ninh
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Ký kết quy chế và chương trình phối hợp giữa xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249

Chiều 19/8, xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ ký kết quy chế và chương trình phối hợp. Dự buổi lễ có các đồng chí Đại tá: Nguyễn Viết Cảnh - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Binh chủng Công binh; Đỗ Hữu Tiềm - Chính ủy Lữ đoàn 249; Trương Hồng Sơn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249. Cùng dự có đồng chí Trần Quang Minh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đoan Hùng.

Trước đó, Lữ đoàn 249 đã hoàn thành nhiệm vụ bắc cầu phao Đoan Hùng phục vụ Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau khi cầu phao được đưa vào khai thác, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng để bảo đảm an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ký kết quy chế và chương trình phối hợp giữa xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249Lãnh đạo xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249 ký kết quy chế phối hợp.

Theo quy chế và chương trình được ký kết, hai bên tập trung phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về kinh tế, quốc phòng, xây dựng Lữ đoàn 249 vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

Hai bên sẽ chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Binh chủng Công binh và quê hương Đoan Hùng; vận động cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hai bên xác định nội dung phối hợp trọng tâm là xây dựng cảnh quan môi trường và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân bền chặt.

Ký kết quy chế và chương trình phối hợp giữa xã Đoan Hùng và Lữ đoàn 249Lãnh đạo Lữ đoàn 249 và lãnh đạo xã Đoan Hùng trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngay sau lễ ký kết, Lữ đoàn 249 và lãnh đạo xã Đoan Hùng trao 10 suất quà tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực mở đầu cho chương trình phối hợp, thể hiện tinh thần đồng hành, sẻ chia, góp phần đưa mối quan hệ kết nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên


Minh Thuật - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng lữ đoàn Đoan Hùng Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quân đội nhân dân Việt Nam Chương trình binh chủng công binh công tác xây dựng Đảng Lãnh đạo học sinh có hoàn cảnh khó khăn Gia đình chính sách
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