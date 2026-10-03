Thanh Hóa khởi tố đối tượng đưa nội dung bạo lực lên mạng để kiếm tiền

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản kênh TikTok “Minh Sầm Sơn” liên quan hành vi đưa lên mạng những thông tin trái với quy định của pháp luật .

Công an triệu tập, làm việc với Hoàng Quốc Minh. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp).

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện vào đầu tháng 9/2026, đối tượng Hoàng Quốc Minh (tức “Minh Sầm Sơn”) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Theo cơ quan Công an, Minh đã xây dựng kênh Tik Tok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ có hình xăm trổ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt” là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Một số công cụ Hoàng Quốc Minh sử dụng, phục vụ livestream. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)

Ngày 29/9, cơ quan Công an triệu tập Hoàng Quốc Minh làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Hoàng Quốc Minh về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Theo nhandan.vn