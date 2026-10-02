Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2

Sáng 2/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân và các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Quân khu qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 và các đại biểu tham dự lễ gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Đặng Quân Thụy - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân và các thế hệ cán bộ, lãnh đạo Quân khu qua các thời kỳ.

Các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi lễ.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, LLVT Quân khu 2 không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, LLVT Quân khu 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Quân khu 2 thông tin tới các đại biểu những nét khái quát về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu; đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn - nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên Phó Chính ủy Quân khu phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, Quân khu đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Việc tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, nhất là ở cấp xã, phường, được triển khai theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu tiếp tục được nâng lên.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ gặp mặt.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quyết tâm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Lê Minh