Xã Vĩnh Thành: 40/58 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ đê điều đã tự giác khắc phục hậu quả

Qua rà soát, UBND xã Vĩnh Thành xác định 58 trường hợp có hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ thân đê, mái đê và hành lang bảo vệ các tuyến đê trên địa bàn. Các vi phạm chủ yếu gồm trồng rau, làm hàng rào, để cây que, củi, vật liệu xây dựng, dựng chuồng trại... Một số trường hợp dựng khung thép, mái tôn, đổ bê tông làm lán, để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê.

Cán bộ xã Vĩnh Thành đo đạc hành lang bảo vệ đê làm căn cứ xác định các vi phạm.

Trên cơ sở đó, xã Vĩnh Thành đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân vi phạm tự giác khắc phục hậu quả; yêu cầu tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, vật liệu, cây cối, hoa màu ra khỏi phạm vi bảo vệ đê.

Đồng thời, xã phối hợp với Hạt Quản lý đê Vĩnh Phúc và các lực lượng liên quan rà soát, củng cố hồ sơ đối với các trường hợp vi phạm, chuẩn bị phương án xử lý theo quy định đối với những trường hợp không tự giác chấp hành.

Thời gian tới, xã Vĩnh Thành kiên quyết tháo dỡ công trình mới phát sinh, không để hình thành thêm các điểm vi phạm.

Cán bộ xã Vĩnh Thành tuyên truyền để các hộ dân không vi phạm hành lang bảo vệ đê điều.

Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu khắc phục, đến nay, đã có 40 trường hợp tự giác thực hiện tháo dỡ, di chuyển các công trình, vật dụng, vật liệu và cây trồng ra khỏi phạm vi bảo vệ đê.

Đối với 18 trường hợp còn lại, UBND xã Vĩnh Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định nếu các hộ không tự giác khắc phục.

Hiện nay, trên địa bàn xã Vĩnh Thành có 3 tuyến đê với tổng chiều dài 12,67km; trong đó, đê tả Đáy dài 2,74km; đê tả Hồng dài 6,5km; đê Bối dài 3,43km. UBND xã xác định cần tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều nhằm bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là trong mùa mưa lũ; tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, quản lý, ứng phó khi có tình huống xảy ra và ngăn ngừa tái lấn chiếm hành lang bảo vệ đê.

Thúy Hường