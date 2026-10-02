Nhận diện những thủ đoạn gian lận mới

Hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và những lời quảng cáo sai sự thật đang xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ cửa hàng truyền thống đến mạng xã hội. Các vụ việc được phát hiện tại Phú Thọ cho thấy thủ đoạn vi phạm ngày càng khó nhận biết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và sự thận trọng của người tiêu dùng trước mỗi quyết định mua hàng.

Những thủ đoạn ngày càng khó nhận biết

Logo quen thuộc, hộp đựng bắt mắt, thẻ và nhãn mác hàng hóa đầy đủ, dễ khiến người mua tin rằng đó là sản phẩm chính hãng. Thực tế kiểm tra tại hộ kinh doanh Văn Chung, xã Tu Vũ cho thấy hàng giả có thể được che giấu khá tinh vi dưới vẻ ngoài ấy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thi hành các quyết định tố tụng đối với đối tượng liên quan đến vụ kinh doanh sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú.

Ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra hộ kinh doanh này, phát hiện 1.115 đôi giày có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, cùng khoảng 500 vỏ hộp, thẻ sản phẩm và mác hàng hóa mang tên các thương hiệu được bảo hộ. Chủ cơ sở khai nhận rằng biết số giày không phải hàng chính hãng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nhưng vẫn đặt mua, gia công để bán. Kết quả giám định xác định các mẫu giày đều giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Tổng trị giá hàng hóa bị thu giữ hơn 253 triệu đồng.

Trên không gian mạng, các thủ đoạn gian lận càng khó phát hiện hơn bởi người mua chủ yếu tiếp cận sản phẩm qua hình ảnh, video và lời giới thiệu. Vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Đông y tại xã Bình Phú là một ví dụ. Sau quá trình xác minh, ngày 7/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sản phẩm được mua với giá 23.000 đồng nhưng quảng cáo, bán trên mạng xã hội với giá 199.000 đồng. Để thu hút khách hàng, các đối tượng sử dụng hình ảnh, video cắt ghép người nổi tiếng, đưa thông tin sai lệch về công dụng và chất lượng sản phẩm. Từ tháng 5 - 7/2026, đã có 5.429 đơn hàng được giao thành công trên phạm vi cả nước, tổng giá trị hơn 2,67 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, nhãn dán, bao bì, sản phẩm, nguyên liệu và tài liệu liên quan; đồng thời tạm giữ hơn 1,77 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.

2 vụ việc, 2 phương thức kinh doanh khác nhau nhưng có chung thủ đoạn dựa vào hình thức sản phẩm và thông tin dễ gây nhầm lẫn để tạo lòng tin. Hàng giả, hàng kém chất lượng vì thế không còn dễ nhận diện chỉ qua vẻ ngoài sơ sài hoặc mức giá thấp bất thường.

Theo sát hàng hóa từ nơi bán đến môi trường mạng

Vi phạm được phát hiện ở nhiều nhóm hàng, từ hàng tiêu dùng, thực phẩm, dược phẩm đến vật tư sản xuất, với thủ đoạn ngày càng đa dạng.

Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường toàn tỉnh đã kiểm tra 602 vụ, phát hiện, xử lý 439 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 2,3 tỷ đồng. Riêng trong tháng 8, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh phát hiện, xử lý 218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 66 vụ so với cùng kỳ; trong đó có 199 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế. Cơ quan chức năng khởi tố 5 vụ với 18 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước gần 22 tỷ đồng.

Theo đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thời gian tới, các lực lượng chức năng tiếp tục nắm chắc diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trực tiếp và trên không gian mạng; tập trung vào hàng thiết yếu, sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đồng thời xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, gian lận về giá, nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

Sản phẩm “Xương khớp bà Sáu” được lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng”.

Tỉnh cũng kiến nghị hoàn thiện quy định quản lý thương mại điện tử, hoạt động mua bán trên mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát để có thể truy xuất chủ hàng, người bán và đường đi của hàng hóa.

Trong cuộc đấu tranh này, người tiêu dùng là mắt xích quan trọng. Trước mỗi sản phẩm, người mua cần kiểm tra thông tin về đơn vị sản xuất, giấy tờ công bố, nhãn hàng hóa và hóa đơn. Những lời giới thiệu phóng đại, thiếu căn cứ hoặc được người nổi tiếng “bảo chứng” không thể thay thế căn cứ khoa học xác nhận chất lượng, công dụng sản phẩm.

Thị trường tháng 8 trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý. Kết quả đó có được là nhờ những cuộc kiểm tra đúng trọng tâm, truy xuất hàng hóa tận nguồn và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mỗi người tiêu dùng cần thận trọng kiểm tra thông tin, nguồn gốc sản phẩm để không tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nguyễn Yến