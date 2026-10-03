Lật tẩy “bẫy số” trên không gian mạng

Không cần tụ tập đông người hay sử dụng tiền mặt, những “sòng bạc” trên không gian mạng đang len lỏi vào đời sống thông qua website, ứng dụng, hội nhóm và những đường link được chia sẻ trên mạng xã hội. Với nhiều thủ đoạn dẫn dụ tinh vi, từ tạo lòng tin, kích thích lòng tham đến lôi kéo người chơi bằng cơ chế giới thiệu, chia hoa hồng, các đối tượng từng bước mở rộng mạng lưới, gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Phú Thọ đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, từng bước nhận diện và bóc gỡ những “bẫy số” trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công nhiều vụ việc phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Sự phát triển của công nghệ số mang lại nhiều tiện ích cho đời sống, song cũng tạo môi trường để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội biến đổi phương thức hoạt động. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet, người chơi có thể truy cập website, tải ứng dụng, mở tài khoản và thực hiện đặt cược ở bất kỳ đâu.

Đằng sau sự thuận tiện ấy là những chiếc “bẫy” được thiết kế tinh vi nhằm thu hút, lôi kéo và giữ chân người chơi. Qua thực tế đấu tranh, lực lượng chức năng nhận diện nhiều phương thức, thủ đoạn như chia sẻ đường link, mã giới thiệu qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin; sử dụng các chương trình thưởng, ưu đãi, hoa hồng để kích thích người chơi; phát triển mạng lưới thành nhiều tầng, nhiều cấp. Đáng chú ý, một số hình thức cá cược được núp bóng dưới danh nghĩa đầu tư, kiếm tiền trực tuyến hoặc trò chơi có thưởng, khiến người thiếu hiểu biết dễ bị cuốn vào.

Ngày 7/9/2026, Công an tỉnh Phú Thọ công bố kết quả triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia sử dụng Facebook để livestream bán “vé cào trúng thưởng”. Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm bị hại trên cả nước, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đồng. 6 đối tượng đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây không phải hình thức lừa đảo đơn lẻ mà được tổ chức thành một “kịch bản bán hàng” khá hoàn chỉnh. Các đối tượng lập những Fanpage như “Vé Số Đại Lộc 999”, “Vé Số Kiến Thiết 86”, livestream giới thiệu các combo, thẻ cào và tuyển đại lý. Chúng dàn dựng người trúng thưởng, sử dụng hình ảnh và giao dịch chuyển khoản giả khiến người xem livestream lầm tưởng đã có nhiều người chơi và nhận được tiền thật.

Khi người chơi tin tưởng và chuyển tiền mua “vé”, chiếc bẫy chuyển sang bước thứ hai: yêu cầu nộp thêm tiền để nhận thưởng. Vì đã bỏ tiền và được thông báo trúng giải nên người chơi tiếp tục chuyển tiền với hy vọng lấy được khoản thưởng lớn hơn. Sau khi nhận tiền, nhóm đối tượng không trả thưởng mà chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử để che giấu dòng tiền.

Đặc biệt, cơ chế giới thiệu thành viên và hưởng hoa hồng tạo ra khả năng “tự nhân rộng” cho các hệ thống cờ bạc trực tuyến. Người được lôi kéo hôm nay có thể trở thành người tiếp tục chia sẻ đường link, mã giới thiệu vào ngày mai. Khi quyền lợi của thành viên gắn với số lượng người mới hoặc giá trị giao dịch phát sinh, việc tìm kiếm, lôi kéo thêm người tham gia trở thành động lực để mạng lưới tiếp tục mở rộng.

Vụ việc điển hình cho chiêu trò này được Công an xã Yên Lập phát hiện đầu năm 2026. Qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện Hoàng Hoài Nam (sinh năm 1989, trú tại xã Yên Lập) có dấu hiệu tham gia đánh bạc trên mạng. Ngày 4/2/2026, Nam được mời đến trụ sở Công an để làm việc. Quá trình xác minh, Nam khai sử dụng điện thoại kết nối Internet để tham gia đánh bạc trực tuyến trên ứng dụng “***88”.

Dữ liệu được trích xuất từ điện thoại cùng kết quả xác minh ban đầu cho thấy, ngày 29/1/2026, Nam nạp 19 triệu đồng vào tài khoản để đánh bạc, sau đó rút về tài khoản 24 triệu đồng. Đến ngày 13/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Hoài Nam về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Với cách thức khác nhau nhưng qua hai vụ việc cho thấy một thực tế: cờ bạc trực tuyến không đơn thuần là đưa hình thức đánh bạc truyền thống lên Internet. Công nghệ đang được tận dụng trong cả quá trình tiếp cận người chơi, tổ chức mạng lưới, thực hiện giao dịch và mở rộng phạm vi hoạt động. “Bẫy” không chỉ nằm ở một website hay một ứng dụng cụ thể mà còn nằm trong chính cơ chế dẫn dụ người chơi, lợi ích hoa hồng và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh hoặc gỡ lại khoản đã mất.

Trước những biến tướng đó, Công an tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp trên cả hai phương diện phòng ngừa và đấu tranh. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý các vụ việc phát sinh.

Cơ quan công an tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân sử dụng mạng xã hội an toàn.

Từ đầu năm 2026, Công an tỉnh thực hiện hơn 200 lượt tuyên truyền về phòng, chống đánh bạc trên không gian mạng. Cùng thời gian này, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố trên 150 vụ với hơn 150 bị can liên quan đến hành vi đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá độ bóng đá, BO, game bài đổi thưởng, ghi lô, đề trái phép thông qua Zalo, Facebook, Telegram và tin nhắn điện thoại.

Theo dự báo của ngành chức năng, hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thời gian tới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức hoạt động liên tục biến đổi. Điều đó đòi hỏi công tác đấu tranh phải đi cùng với phòng ngừa, cảnh báo và nâng cao kỹ năng nhận diện nguy cơ cho người dân.

Người dân cần thận trọng trước những lời mời kiếm tiền nhanh, đầu tư sinh lời bất thường, tham gia trò chơi đổi thưởng hoặc hưởng hoa hồng bằng cách giới thiệu thêm thành viên; không truy cập đường link, website, ứng dụng cá cược; không chuyển tiền theo hướng dẫn của những tài khoản, hội nhóm không rõ danh tính nhằm đảm bảo an toàn, không rơi vào “bẫy” công nghệ do các đối tượng xấu tạo ra.

Lê Minh