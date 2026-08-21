Thanh Hóa đấu tranh với hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền

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Ngày 20/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“và”Rửa tiền".
Đối tượng Nguyễn Tiến Lâm và Thái Văn Hoài. (Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp)
Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hóa Quỳ phát hiện một số tài khoản Facebook có dấu hiệu giả danh doanh nghiệp kinh doanh sắt, thép để lừa đảo nên tập trung xác minh, điều tra.
Quá trình điều tra, Công an phát hiện thủ đoạn các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, lập nhiều tài khoản mạng xã hội với những tên gọi như “Nhà máy Ống thép giá tốt”, đăng tải, chạy quảng cáo bán thép xây dựng với giá thấp hơn thị trường để thu hút khách hàng.
Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của các công ty sản xuất sắt, thép, cung cấp số điện thoại Hotline, kết bạn, trao đổi với khách hàng qua Zalo, thu thập hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm trên mạng, gửi cho khách hàng. Khi có người đặt mua, các đối tượng làm giả hóa đơn, yêu cầu chuyển trước 50% giá trị đơn hàng với lý do đặt cọc và bảo đảm chi phí vận chuyển. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản và đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng của khách hàng.
Công an xã Hóa Quỳ xác định Nguyễn Tiến Lâm (sinh năm 2001), trú tại xóm Đông Sơn 3, xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Lâm móc nối với Thái Văn Hoài (sinh năm 1992), Phạm Ngọc Tú (sinh năm 2006) đều trú tại xã Tân Phú, Trần Như Luật (sinh năm 1997) trú tại xã Nghĩa Đồng, cùng tỉnh Nghệ An thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng mang tên người khác, sử dụng làm trung gian chuyển dòng tiền.
Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Công an xã Hóa Quỳ huy động lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương tổ chức bắt giữ các đối tượng, trong đó có Nguyễn Tiến Lâm.
Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Theo nhandan.vn
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