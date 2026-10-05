Chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên

Tình trạng thanh, thiếu niên (TTN) tụ tập gây mất an ninh trật tự (ANTT), vi phạm quy định về an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội thiếu lành mạnh, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại cơ sở. Trước thực tế đó, lực lượng Công an đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong TTN” nhằm giáo dục, cảm hóa TTN hư, TTN có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa.

Công an xã Yên Lập tổ chức cho thanh, thiếu niên ký cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo thống kê, Công an cấp xã đang quản lý 4.927 hồ sơ TTN hư, chủ yếu là các trường hợp bỏ học, không có việc làm, thường tụ tập, vi phạm các quy định về trật tự xã hội, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ thực tế này, công tác rà soát, phân loại, quản lý, giáo dục TTN có nguy cơ vi phạm pháp luật được Công an các xã, phường chú trọng, với phương châm “nắm chắc từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, hoàn cảnh để có biện pháp giáo dục phù hợp”.

Tại xã Yên Lạc, qua rà soát, Công an xã xác định 41 TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật, thuộc diện quản lý, giáo dục nên đã lập danh sách, phân loại từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình nắm bắt hoàn cảnh, tâm lý, biểu hiện của từng trường hợp để kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, định hướng, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm. Qua theo dõi, giáo dục, đến nay, 7 trường hợp trong diện quản lý đã có chuyển biến rõ rệt. Với những trường hợp có biểu hiện vi phạm gia tăng, Công an xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình tăng cường theo dõi, quản lý, giáo dục nhằm kịp thời ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm.

Công tác quản lý, giáo dục TTN có nguy cơ vi phạm pháp luật đang được triển khai đồng bộ tại các xã, phường trong toàn tỉnh. Bám sát kế hoạch số 06/KH-BCĐ, ngày 14/1/2026 của Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh ban hành văn bản số 315/CAT-PV01, ngày 16/1/2026, chỉ đạo Công an các xã, phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong TTN”. Đến nay, 100% xã, phường đã đồng loạt triển khai mô hình. Trọng tâm là rà soát, nắm chắc số TTN có nguy cơ vi phạm pháp luật; phân loại theo từng nhóm, từng trường hợp; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng lối sống và hỗ trợ TTN tiến bộ. Bước đầu, mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của TTN, hạn chế tình trạng tụ tập đông người, điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây mất ANTT. Cùng với công tác quản lý, giáo dục, nhiều địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, giúp TTN phát huy năng lực, sở trường, hình thành lối sống tích cực và tránh xa tệ nạn xã hội.

Quản lý, giáo dục TTN có nguy cơ vi phạm pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình, nhà trường với các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở. Việc xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình “Quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong TTN” là giải pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, qua đó góp phần giữ vững ANTT, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để TTN rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Quỳnh Chi