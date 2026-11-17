Phường Vĩnh Phúc kiên quyết tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất công ích

Sáng 17/11, UBND phường Vĩnh Phúc đã huy động các lực lượng tổ chức phá dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu của đất công ích do UBND phường quản lý.

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Phúc huy động nhân lực, máy móc phá dỡ công trình vi phạm tại tổ dân phố Làng Bầu.

Trường hợp vi phạm tại thửa đất số 12, tờ bản đồ số 25, thuộc tổ dân phố Làng Bầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định diện tích đất bị chiếm hơn 130m2, trên đất có một công trình nhà cấp 4, tường xây gạch, mái lợp tôn, hiện chưa có người ở.

Hành vi vi phạm được xác định là chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý để xây dựng công trình trái phép. Đáng chú ý, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm.

Công trình vi phạm được phá dỡ.

Việc tổ chức tháo dỡ công trình nhằm khôi phục nguyên trạng đất công ích, thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn.

Thúy Hường