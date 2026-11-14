Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân

Với tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác, nhiều thanh niên Đất Tổ hăng hái tham gia sơ tuyển, viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được các địa phương triển khai đồng bộ, chặt chẽ với quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ở phường Việt Trì viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Tự hào những lá đơn của sức trẻ

Những ngày qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được các địa phương trong tỉnh triển khai khẩn trương, nghiêm túc.

Cùng với rà soát, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, các địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tư tưởng thanh niên, khuyến khích công dân phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vĩnh An, trong quá trình tổ chức sơ tuyển, Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế, lực lượng công an và các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, địa phương có 70 thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tinh thần tình nguyện nhập ngũ cũng lan tỏa tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại phường Việt Trì, trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, Ban CHQS phường đã tiếp nhận gần 30 lá đơn tình nguyện của thanh niên trên địa bàn.

Trong đơn tình nguyện, Đỗ Ngọc Sơn, sinh năm 2008, ở tổ dân phố Kim Quất Hạ, phường Việt Trì, bày tỏ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự và nhận thức rõ trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với Sơn, được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để trưởng thành, rèn luyện và cống hiến.

Cùng chung tinh thần đó, dù đã tốt nghiệp đại học, thanh niên Mai Anh Quân, sinh năm 2004, ở tổ dân phố Gia Cẩm, phường Việt Trì, vẫn tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trong đơn, Quân thể hiện niềm tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đồng thời quyết tâm rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Phú Thọ tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi nhập ngũ.

Những lá đơn tình nguyện không chỉ thể hiện nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tại cơ sở. Qua đó, góp phần tạo khí thế phấn khởi, động viên thanh niên tích cực tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân.

Bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân

Năm 2027, tỉnh Phú Thọ được giao chỉ tiêu tuyển chọn và bàn giao 6.183 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tăng 88 công dân so với năm 2026.

Để hoàn thành chỉ tiêu, các địa phương tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện có 109.498 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Trong đó, 43.148 công dân thuộc diện tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn; số còn lại thuộc diện xem xét, đề nghị tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe cho 43.148 công dân, đạt 100% số công dân thuộc diện gọi sơ tuyển. Qua sơ tuyển, có 27.383 công dân đáp ứng yêu cầu để tiếp tục tham gia khám sức khỏe.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Những kết quả bước đầu cho thấy, sự chủ động của các địa phương trong quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển và triển khai các bước tiếp theo của quy trình tuyển quân. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2027, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp quán triệt, triển khai nghiêm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 2. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Trong đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện đúng quy định về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ; nâng cao chất lượng sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn. Công tác tuyên truyền, vận động cần được triển khai thường xuyên, sâu rộng, gắn với thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và gia đình có thanh niên nhập ngũ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của cơ quan quân sự, công an và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, Phú Thọ đang từng bước chuẩn bị vững chắc các điều kiện cho mùa tuyển quân năm 2027. Không chỉ bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân mà còn góp phần nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thắng