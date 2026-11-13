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Phân luồng giao thông trên Quốc lộ 70B phục vụ thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Sở Xây dựng Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 589/TB-SXD về việc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến Quốc lộ 70B phục vụ tập luyện, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Phân luồng giao thông trên Quốc lộ 70B phục vụ thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnhLực lượng chức năng luyện tập tại khu vực Km128+500, QL 70B.

Thời gian tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ ngày 12 - 19/11. Các khung giờ dự kiến: Buổi sáng từ 8 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h. Địa điểm thực hiện tại khu vực Km128+500, QL 70B, thuộc thôn Đề Ngữ, xã Yên Sơn.

Thời gian hạn chế, tạm cấm phương tiện được thực hiện linh hoạt theo tiến độ, nội dung và yêu cầu thực tế của từng buổi tập luyện, thực tập, không liên tục trong toàn bộ các khung giờ nêu trên.

Trong thời gian tập luyện, thực tập, khi cần thiết, lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện điều tiết giao thông, tạm cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực thực tập (đoạn trước và sau khu vực thực tập), hoặc hạn chế lưu thông, điều tiết phương tiện lưu thông luân phiên qua khu vực.

Phân luồng giao thông trên Quốc lộ 70B phục vụ thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnhLực lượng chức năng luyện tập tình huống cứu nạn trên QL 70B, đoạn qua xã Yên Sơn.

Sở Xây dựng đề nghị người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình thay thế theo các hướng phân luồng.

Cụ thể, hướng từ các xã Lâm Thao, Phù Ninh đi các phường Tân Hòa, Hòa Bình và ngược lại: Di chuyển theo QL 32C - QL 32 - ĐT 316 - ĐT 317G hoặc ĐT 317; hoặc theo QL 2 qua cầu Văn Lang.

Hướng từ các xã Yên Lập, Minh Hòa, Thanh Sơn đi các phường Tân Hòa, Hòa Bình và ngược lại: Di chuyển đến Km94+500 QL 32 - ĐT 316 - ĐT 317G hoặc ĐT 317.

Hướng từ các xã Thanh Sơn, Cự Đồng, Hương Cần đi các phường Tân Hòa, Hòa Bình: Di chuyển đến Km109+700 QL 70B - ĐT 317B - ĐT 317G hoặc ĐT 317.

Việc tạm cấm, điều tiết giao thông được triển khai theo từng thời điểm thực tế. Người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, biển báo, rào chắn và các biện pháp tổ chức giao thông tạm thời.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Điều tiết giao thông Phương án Chữa cháy Cứu nạn Phục vụ Quốc lộ Cứu hộ Tập luyện phân luồng giao thông Phương tiện
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