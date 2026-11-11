Chủ động bám địa bàn, giữ bình yên từ cơ sở

Chủ động nắm chắc tình hình, gần dân, sát địa bàn, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, Công an xã Tiền Phong đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), từ tuyên truyền pháp luật tại thôn dân cư đến phòng ngừa rủi ro trên lòng hồ và ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, góp phần giữ vững bình yên địa bàn, tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Tiền Phong là địa bàn có đặc thù gắn với khu vực lòng hồ Hòa Bình, đời sống của một bộ phận người dân phụ thuộc vào hoạt động nuôi trồng thủy sản, đánh bắt và giao thông đường thủy. Đặc điểm địa bàn yêu cầu lực lượng Công an xã không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mà còn phải sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ khu dân cư.

Xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm, Công an xã Tiền Phong đã đổi mới cách làm theo hướng trực tiếp đến với người dân. Tại xóm Mó Nẻ - nơi có 100% người dân là đồng bào dân tộc Dao, cán bộ, chiến sĩ đã đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật cho 156 hộ dân. Nội dung tập trung vào phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa trộm cắp và giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng.

Công an xã Tiền Phong tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Dao xóm Mó Nẻ.

Cùng với truyền đạt kiến thức pháp luật, cán bộ Công an còn trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của người dân, nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở, giải đáp những vấn đề bà con quan tâm. Không chỉ bám địa bàn các xóm, trước đặc thù sinh kế của người dân gắn với lòng hồ Hòa Bình, Công an xã còn chú trọng bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong hoạt động sản xuất, đi lại trên mặt nước. Đặc biệt, vào mùa mưa bão, khi mực nước thường xuyên biến động, nguy cơ giông lốc, gió mạnh có thể ảnh hưởng đến các khu vực nuôi cá lồng bè và phương tiện hoạt động trên lòng hồ, lực lượng Công an đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Toàn xã có 20 chủ tàu thuyền được hướng dẫn kiểm tra, gia cố hệ thống dây neo, chuẩn bị phương án di chuyển khi có tình huống bất thường. Cùng với đó, Công an xã tổ chức hơn 20 lượt tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn; nhắc nhở người dân thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế đi lại trên lòng hồ khi điều kiện thời tiết bất lợi, trang bị áo phao và phương tiện cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy.

Lực lượng Công an cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 tuần tra trên các tuyến đường liên xóm, liên xã, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng tránh tai nạn trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt.

Công an xã Tiền Phong hướng dẫn chủ thuyền đảm bảo an toàn giao thông.

Song song với bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, sản xuất, Công an xã đặc biệt quan tâm công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh. Xác định môi trường học đường an toàn có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ thế hệ trẻ trước những nguy cơ từ tệ nạn xã hội, đơn vị đã phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tiền Phong tổ chức ký kết cam kết phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Chương trình có sự tham gia của 15 cán bộ, giáo viên, 20 phụ huynh và 112 học sinh. Các bên thống nhất tăng cường trách nhiệm trong quản lý, giáo dục học sinh; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến ANTT, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học đường.

Thiếu tá Đặng Tuấn Hiệp - Phó trưởng Công an xã Tiền Phong cho biết: “Để giữ vững ANTT trên địa bàn, chúng tôi xác định phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình từ từng khu dân cư, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như an toàn khu vực lòng hồ, phòng, chống ma túy trong học đường, Công an xã chủ động phối hợp với chính quyền, nhà trường và các lực lượng liên quan triển khai biện pháp phòng ngừa, lấy sự an toàn của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Mỗi hoạt động không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm mà còn củng cố niềm tin, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong giữ gìn ANTT".

Công an xã Tiền Phong cùng đại diện Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tiền Phong và cha mẹ học sinh ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong trường học.

Với phương châm gần dân, sát dân, dựa vào Nhân dân để giữ gìn ANTT, Công an xã Tiền Phong tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc địa bàn, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ bình yên từng xóm làng, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đinh Thắng