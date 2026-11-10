Giữ an toàn trên mỗi hành trình

9 tháng năm 2026, Phú Thọ đón trên 13,4 triệu lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 13,7 nghìn tỷ đồng. Lượng khách tăng trưởng mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, kiểm soát chặt các hoạt động dịch vụ đang góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Giữ bình yên tại các điểm đến

Bản Lác, xã Mai Hạ là điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng với lịch sử hình thành và phát triển hơn 700 năm, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến khám phá văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Cùng với sự phát triển của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm văn hóa, công tác bảo đảm ANTT luôn được địa phương quan tâm.

Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở bản Lác phối hợp với Công an xã Mai Hạ thường xuyên nắm tình hình, tuần tra, phòng ngừa vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng đã tổ chức trên 50 lượt tuần tra, góp phần bảo đảm an toàn cho các đoàn khách và sự kiện văn hóa trên địa bàn.

Chị Tống Thị Liên, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên, những nếp nhà sàn và nét văn hóa đặc sắc của người Thái. Người dân thân thiện, các hoạt động du lịch nền nếp. Chúng tôi cảm thấy yên tâm khi tham quan, trải nghiệm tại đây”.

Công an xã Mai Hạ tuyên truyền tới các chủ phương tiện xe điện ký cam kết chấp hành quy định vận chuyển khách du lịch.

Không chỉ giữ gìn ANTT, Công an xã Mai Hạ còn chú trọng phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông từ hoạt động kinh doanh dịch vụ. Đơn vị đã tuyên truyền, vận động 120 hộ kinh doanh du lịch ký cam kết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhất là người chưa đủ tuổi, khách nước ngoài không có giấy phép lái xe quốc tế hoặc giấy tờ hợp lệ. Các cơ sở được hướng dẫn kiểm tra giấy tờ người thuê xe, nhắc nhở du khách chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Đối với dịch vụ vận chuyển khách bằng xe bốn bánh gắn động cơ điện, thực hiện Công văn số 2895/CAT-PC08 của Công an tỉnh, Công an xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, điều kiện phương tiện và người lái. Các cơ sở được nhắc nhở niêm yết giá, đón trả khách đúng nơi quy định, kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi vận hành. Đến nay, 60 lượt người điều khiển phương tiện này đã ký cam kết chấp hành quy định.

Thượng tá Hà Việt Thành, Trưởng Công an xã Mai Hạ, cho biết: “Lượng khách đến địa bàn ngày càng đông, vì vậy, Công an xã chủ động phối hợp với lực lượng ở cơ sở, tuyên truyền đến các hộ kinh doanh và du khách, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phòng ngừa những nguy cơ mất an toàn, góp phần giữ gìn môi trường du lịch lành mạnh”.

Siết chặt an toàn tại các cơ sở du lịch

Với các điểm du lịch lòng hồ sông Đà, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong mùa lễ hội. Năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên tuyến lòng hồ.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, gắn với phối hợp chính quyền địa phương, ban quản lý cảng, bến thủy vận động chủ phương tiện và người điều khiển chấp hành quy định pháp luật. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại Cảng Thung Nai, Bích Hạ, khu vực Đền Thác Bờ và các tuyến đường dẫn vào bến cảng; tập trung phát hiện, xử lý những vi phạm có nguy cơ gây tai nạn. Đặc biệt, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện tham gia vận chuyển khách phục vụ lễ hội.

Tại xã Tân Mai, nơi có nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng ven lòng hồ Hòa Bình như Mai Châu Hideaway Resort, Ba Khan Resort, lượng khách trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng ngày càng tăng. Công an xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú đối với người nước ngoài, trong đó chú trọng hình thức trực tuyến qua ứng dụng VNeID. Cùng với tuyên truyền quy định về cư trú, xuất nhập cảnh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cán bộ Công an xã còn chủ động trau dồi ngoại ngữ để giao tiếp, hướng dẫn du khách.

Công an xã Tân Mai kiểm tra thông tin lưu trú đối với du khách nước ngoài.

Bên cạnh ANTT và an toàn giao thông, công tác PCCC tại các cơ sở lưu trú cũng được chú trọng. Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mai Châu thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Mặt trời Mai Châu tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua các tình huống giả định, nhân viên được hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý tình huống ban đầu, hỗ trợ người bị nạn và tổ chức thoát nạn. Hoạt động góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó, giúp cơ sở rà soát, bổ sung phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Thực tập PCCC tại cơ sở lưu trú.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, bảo đảm an toàn cho hoạt động du lịch cần sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân. Thời gian tới, lực lượng Công an tiếp tục tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chú trọng quản lý hoạt động vận tải khách đường bộ, đường thủy, cơ sở lưu trú, bến cảng và các khu, điểm du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, nhất là các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe du khách.

Du lịch phát triển bền vững không chỉ cần cảnh quan đẹp, dịch vụ tốt mà còn phải tạo được cảm giác an tâm cho du khách trong suốt hành trình. Từ tuần tra tại các điểm du lịch cộng đồng, kiểm soát phương tiện trên lòng hồ đến quản lý lưu trú và thực tập PCCC, các giải pháp bảo đảm an toàn đang được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Đây là nền tảng để Phú Thọ xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, nâng cao sức hấp dẫn và giữ chân du khách.

Đinh Thắng