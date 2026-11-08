Lạc Lương giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở

Là xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền xã Lạc Lương luôn chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Thông qua tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, tuyên truyền pháp luật và duy trì các mô hình tự quản, địa phương chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Lạc Lương phối hợp các lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT cơ sở.

Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm

Xác định bảo đảm ANTT là nhiệm vụ thường xuyên, Công an xã Lạc Lương chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn xảy ra 7 vụ việc được phát hiện, đấu tranh làm rõ, trong đó có 1 vụ cướp tài sản, 5 vụ liên quan đến ma túy và 1 vụ tàng trữ pháo tự chế trái phép.

Công tác xử lý vi phạm hành chính được triển khai trên nhiều lĩnh vực. Lực lượng chức năng xử phạt 3 vụ, 12 người vi phạm trật tự xã hội với tổng số tiền 19 triệu đồng; 3 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt 4 triệu đồng. Trong lĩnh vực đất đai, 4 trường hợp hủy hoại đất bị xử phạt 57,5 triệu đồng; 2 trường hợp đổ rác thải sinh hoạt ra đường bị xử phạt 3 triệu đồng. Ngoài ra, 5 cơ sở, cá nhân bị xử phạt 10 triệu đồng do không đặt thông báo cấm bán bia cho người dưới 18 tuổi tại vị trí dễ nhìn.

Để chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm, Công an xã tổ chức 198 lượt tuần tra với 642 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, nhắc nhở 280 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự công cộng và an toàn giao thông; xử phạt 20 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 9,7 triệu đồng.

Cùng với đó, công tác vận động thu hồi vũ khí, công cụ nguy hiểm được chú trọng. Qua tuyên truyền, người dân tự giác giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 1 quả pháo tự chế, 1 ná cao su, 1 thanh kiếm và 1 dao phóng lợn, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp, bảo đảm an toàn trong cộng đồng.

Công an xã hiện quản lý 23 người chấp hành án treo, 23 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 6 người nghiện ma túy và 17 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Việc thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với gia đình và cộng đồng quản lý, giáo dục các trường hợp này góp phần phòng ngừa tái phạm, hỗ trợ người trở về địa phương ổn định cuộc sống.

Công an xã Lạc Lương tăng cường tuyên truyền pháp luật tại các trường học trên địa bàn.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lạc Lương chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Địa phương duy trì 5 mô hình gồm: “Tổ dân cư tự quản”, “Nhà trường, đơn vị an toàn về ANTT”, “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và “Quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên”.

Thông qua các mô hình, người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, phối hợp quản lý, giáo dục người từng vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được triển khai thường xuyên tại các cơ sở giáo dục. Trong 9 tháng qua, Công an xã phối hợp tổ chức 8 buổi tuyên truyền với 3.567 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia, nội dung tập trung vào Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống ma tuý, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em...

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, trong đó có dịch vụ bi-a, Công an xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở chấp hành quy định về ANTT, chủ động quản lý hoạt động kinh doanh, không để địa điểm bị lợi dụng tổ chức cờ bạc, sử dụng trái phép chất ma túy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Việc vận động ký cam kết và phối hợp với lực lượng công an góp phần nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh trong phòng ngừa vi phạm.

Trung tá Bùi Văn Tuần - Phó trưởng Công an xã cho biết: Lực lượng công an xã xác định phải chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân. Cùng với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chúng tôi chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin và phối hợp giữ gìn ANTT.

Thời gian tới, Công an xã Lạc Lương tiếp tục bám sát địa bàn, nâng cao hiệu quả tuần tra, quản lý các đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật và phát huy vai trò của các mô hình tự quản. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, địa phương từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, giữ vững ANTT, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Đinh Thắng