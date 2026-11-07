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Trung đoàn 814: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thắt chặt tình quân dân

Ngày 6/11, tại phường Hòa Bình, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với chủ đề “Thắm tình quân dân - Thượng tôn pháp luật”.

Đến dự có Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện các cơ quan chức năng Quân khu 2; thủ trưởng các phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Hòa Bình.

Trung đoàn 814: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thắt chặt tình quân dânTrung đoàn 814: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thắt chặt tình quân dânCác tiết mục tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 3 đội (Quyết Thắng, Kỷ Cương, Kết Nối), đại diện cho cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, tổ chức Đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ của Trung đoàn 814.

Các đội lần lượt trải qua 4 phần thi: Giới thiệu; thi hiểu biết chung về kiến thức pháp luật; tiểu phẩm sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật và xử lý tình huống pháp luật. Điểm nổi bật của hội thi là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức pháp luật với hình thức thể hiện trực quan.

Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, các đội thi mang đến những thông điệp ý nghĩa, nhấn mạnh các nội dung quan trọng và gắn liền với thực tiễn cuộc sống, như: Pháp luật về quốc phòng, nghĩa vụ quân sự; trật tự, an toàn giao thông; an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình...

Trung đoàn 814: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, thắt chặt tình quân dânBan tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi.

Với cách làm sáng tạo, nội dung sát thực tiễn, hội thi góp phần khẳng định hiệu quả của việc đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Qua đó, từng bước đưa pháp luật thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác và hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân; góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn ổn định, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Tuấn Khôi (Bộ CHQS tỉnh)


Tuấn Khôi (Bộ CHQS tỉnh)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam Hội thi bộ chỉ huy quân sự tỉnh phổ biến giáo dục pháp luật Phòng chống tội phạm An toàn giao thông Tình quân dân Bạo lực gia đình Nghĩa vụ quân sự kiến thức pháp luật
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