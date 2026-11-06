Chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá

Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép thuốc lá tiềm ẩn phức tạp và có những diễn biến mới, đặc biệt là việc mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng gia tăng mạnh, khó kiểm soát, gây hại cho sức khỏe cộng đồng, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị.

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các giờ học.

Cụ thể hóa Chỉ thị số 25/CT-TTg, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; không để hình thành điểm nóng, tụ điểm, đường dây, ổ nhóm, kho, bãi, điểm tập kết hoặc trung chuyển thuốc lá trái phép. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng trái phép theo quy định. Các sở, ngành, lực lượng chức năng và Ban Chỉ đạo 389 cấp xã tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, kịp thời kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, mua bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá; cơ sở, kho hàng, bến bãi, điểm tập kết, trung chuyển có dấu hiệu liên quan đến thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả; đối tượng, phương tiện vận chuyển và đơn vị giao nhận, chuyển phát có liên quan đến việc vận chuyển thuốc lá trái phép. Hoạt động kinh doanh thuốc lá trên môi trường mạng, sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube cũng thuộc diện kiểm tra.

Nội dung kiểm tra, kiểm soát gồm nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, điều kiện sản xuất, kinh doanh và việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan. Đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, lực lượng chức năng tập trung phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng trái phép. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc có tổ chức, đường dây, ổ nhóm, cần kịp thời chuyển hồ sơ, tài liệu và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý, chú trọng các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Quá trình kiểm tra kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết không kinh doanh, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng thuốc lá trái phép.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu và tác hại của thuốc lá cũng được các ngành chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học trên địa bàn đẩy mạnh, gắn với phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân về tác hại của thuốc lá, thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, hướng tới xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc.

Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Cùng với đó, chấn chỉnh, xử lý hoặc đề xuất xử lý tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người dân. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ mức độ nguy hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là đối với trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; vận động người dân không tham gia, không tiếp tay và tích cực cung cấp thông tin, tố giác vi phạm cho cơ quan chức năng. Mỗi tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Hạnh Thúy