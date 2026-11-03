Phòng cháy rừng từ sớm, từ xa

Mùa hanh khô, thời tiết nắng nóng kéo dài, độ ẩm không khí thấp, thảm thực bì khô hanh khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, trong đó chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra địa bàn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng.

Công tác tuần tra, kiểm tra rừng được Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng.

Mới đây, Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa đã phối hợp với UBND xã Hiền Lương, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm tra diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn. Các lực lượng tập trung kiểm tra thực tế hiện trạng rừng, nắm bắt tình hình tại các khu vực trọng điểm, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thông qua hoạt động phối hợp, vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp ngay từ cơ sở. Việc duy trì tuần tra thường xuyên giúp các lực lượng chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhất là PCCCR trong mùa hanh khô luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hạt đã ban hành văn bản yêu cầu các xã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, trong đó tập trung kiểm tra, tuần tra rừng, nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng, rà soát những khu vực có nguy cơ cháy cao để có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng, sử dụng lửa an toàn trong và ven rừng, chủ động các phương án ứng phó khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Cùng với công tác tuyên truyền, Hạt thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã rà soát, xác định những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, nhất là những nơi có thảm thực bì dày, địa hình phức tạp, gần khu dân cư và khu vực người dân thường xuyên canh tác. Trên cơ sở đó, tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác PCCCR theo phương châm phòng ngừa là chính, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có cháy rừng xảy ra.

Đối với các chủ rừng, việc thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ diện tích được giao cũng được Hạt quan tâm hướng dẫn, kiểm tra. Các chủ rừng cần thường xuyên theo dõi tình trạng rừng, chủ động phát quang đường băng cản lửa tại những vị trí cần thiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy, chuẩn bị dụng cụ chữa cháy tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, trong những ngày thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, việc kiểm soát nguồn lửa tại khu vực rừng và ven rừng cần được thực hiện nghiêm túc.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chức năng tuần tra, kiểm tra rừng, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy rừng mùa hanh khô.

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, sự tham gia tích cực của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả bảo vệ rừng. Người dân sinh sống gần rừng vừa là đối tượng được hưởng lợi từ tài nguyên rừng, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm và nguy cơ cháy rừng ngay từ ban đầu.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; không chặt phá, lấn chiếm đất rừng, không khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định về PCCCR. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hoặc nguy cơ cháy rừng, người dân cần chủ động thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng kiểm lâm để kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định.

Giữ rừng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền, chủ rừng và mỗi người dân. Với sự chủ động trong công tác chỉ đạo, phòng ngừa, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế nguy cơ cháy rừng trong mùa hanh khô, góp phần gìn giữ tài nguyên thiên nhiên và màu xanh bền vững trên địa bàn.

Hoàng Hương - Hồng Sơn