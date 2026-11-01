Trao huy chương môn Thể dục Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

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Ngày 1/11, tại Trường THCS Văn Lang, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026 tổ chức trao huy chương môn Thể dục Aerobic. Đây là môn thi đấu đầu tiên hoàn thành chương trình tranh tài trong giai đoạn 2 của Hội khỏe.
Ban tổ chức trao huy chương môn Thể dục Aerobic.
Sau lễ khai mạc diễn ra ngày 31/10, các vận động viên thuộc Cụm Việt Trì bước vào tranh tài ở 8 môn thể thao, gồm: Thể dục Aerobic, Bóng rổ, Bóng bàn, Đá cầu, Đẩy gậy, Điền kinh, Cầu lông và Cờ vua. Trong đó, môn Thể dục Aerobic diễn ra sôi nổi với nhiều phần thi đẹp mắt, thể hiện sự dẻo dai, sức mạnh, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội của học sinh.
Kết quả, ở nhóm tuổi THPT: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Phù Ninh; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT Tử Đà; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.
Nội dung bài tự chọn 3 người: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Thanh Ba; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT chuyên Hùng Vương; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT Phù Ninh và Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.
Nội dung bài tự chọn 8 người: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT Phù Ninh; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT Tử Đà và Trường THPT chuyên Hùng Vương.
Phần thi Aerobic sôi nổi, thể hiện sự tự tin, năng động của học sinh.
Kết quả thi đấu môn Thể dục Aerobic góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026; đồng thời, khuyến khích học sinh tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện.
Trong những ngày tới, các môn thi đấu còn lại của Cụm Việt Trì tiếp tục diễn ra, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường trên địa bàn tỉnh.
Hiền Mai
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