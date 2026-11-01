Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao huy chương môn Thể dục Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Ngày 1/11, tại Trường THCS Văn Lang, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026 tổ chức trao huy chương môn Thể dục Aerobic. Đây là môn thi đấu đầu tiên hoàn thành chương trình tranh tài trong giai đoạn 2 của Hội khỏe.

Trao huy chương môn Thể dục Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Ban tổ chức trao huy chương môn Thể dục Aerobic.

Sau lễ khai mạc diễn ra ngày 31/10, các vận động viên thuộc Cụm Việt Trì bước vào tranh tài ở 8 môn thể thao, gồm: Thể dục Aerobic, Bóng rổ, Bóng bàn, Đá cầu, Đẩy gậy, Điền kinh, Cầu lông và Cờ vua. Trong đó, môn Thể dục Aerobic diễn ra sôi nổi với nhiều phần thi đẹp mắt, thể hiện sự dẻo dai, sức mạnh, khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội của học sinh.

Kết quả, ở nhóm tuổi THPT: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Phù Ninh; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT Tử Đà; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Nội dung bài tự chọn 3 người: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Thanh Ba; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT chuyên Hùng Vương; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT Phù Ninh và Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì.

Nội dung bài tự chọn 8 người: Huy chương Vàng thuộc về Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì; Huy chương Bạc thuộc về Trường THPT Phù Ninh; Huy chương Đồng thuộc về Trường THPT Tử Đà và Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Trao huy chương môn Thể dục Aerobic tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026

Phần thi Aerobic sôi nổi, thể hiện sự tự tin, năng động của học sinh.

Kết quả thi đấu môn Thể dục Aerobic góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ I, năm 2026; đồng thời, khuyến khích học sinh tích cực rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện.

Trong những ngày tới, các môn thi đấu còn lại của Cụm Việt Trì tiếp tục diễn ra, hứa hẹn mang đến nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao học đường trên địa bàn tỉnh.

Hiền Mai


Hiền Mai

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội khỏe phù đổng THCS thể dục Việt Trì Phù Ninh Tranh tài Huy chương vàng Chương trình Thể thao học đường Thanh Ba
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sôi nổi Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026

Sôi nổi Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026
2026-10-31 13:52:00

baophutho.vn Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 31/10, Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026 đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn với những trận đấu hấp dẫn và sự...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long