Sôi nổi Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026

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Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 31/10, Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026 đã khép lại, để lại nhiều dấu ấn với những trận đấu hấp dẫn và sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo khán giả.
Các cầu thủ nhí thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt tại Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh năm 2026.
Giải đấu năm nay quy tụ 16 đội bóng với 192 cầu thủ nhí đến từ các địa phương trong tỉnh. Trong 5 ngày thi đấu, các đội đã cống hiến 32 trận đấu với hơn 200 bàn thắng được ghi, trung bình 6 bàn mỗi trận.
Trên sân cỏ, các em đã mang đến nhiều pha bóng đẹp, những màn phối hợp kỹ thuật và các cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần đoàn kết, trung thực, ý chí vượt khó và sự fair-play cũng được thể hiện rõ nét trong từng trận đấu.
Ban tổ chức trao cúp, huy chương và phần thưởng cho đội bóng xã Liên Châu.
Giải đấu là dịp để các em thiếu nhi giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, bồi dưỡng ý chí và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, tuyển chọn những nhân tố bóng đá trẻ có triển vọng, góp phần xây dựng lực lượng vận động viên kế cận cho thể thao tỉnh nhà.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cúp, huy chương và phần thưởng cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về đội bóng xã Liên Châu; giải Nhì cho đội bóng phường Vĩnh Phúc, giải Ba cho đội bóng xã Bình Tuyền và giải Phong cách cho đội bóng xã Yên Lạc.
Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân gồm: Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các cầu thủ trong suốt mùa giải.
Thu Thủy - Nguyễn Toàn
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