Gần 400 vận động viên tranh tài Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh năm 2026

Chiều 30/10, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) Hòa Bình, phường Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Karate tỉnh tổ chức khai mạc Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Tham gia giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh có 17 câu lạc bộ trong toàn tỉnh.

Giải đấu nằm trong kế hoạch tổ chức các giải thể thao của tỉnh năm 2026, nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về công tác TDTT trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Thông qua giải đấu, Ban tổ chức hướng tới thực hiện mục tiêu “Thể thao vì sức khỏe và hạnh phúc của con người”, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Karate tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

Đây cũng là dịp đánh giá thực chất phong trào tập luyện TDTT nói chung, môn Karate nói riêng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, bổ sung lực lượng cho đội tuyển Karate của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc.

Các trọng tài và vận động viên thực hiện nghi thức chuẩn bị bước vào thi đấu.

Giải năm nay thu hút gần 400 vận động viên đến từ 17 câu lạc bộ Karate trên toàn tỉnh với nhiều vận động viên trẻ tiêu biểu, tạo nên không khí thi đấu sôi nổi.

Các vận động viên tham gia thi đấu nội dung Kumite (đối kháng).

Các vận động viên thi đấu với sự tự tin cao.

Các vận động viên tranh tài ở 40 bộ huy chương, thuộc các nội dung Kata (biểu diễn quyền) và Kumite (đối kháng), được phân chia theo từng lứa tuổi, hạng cân phù hợp. Với số lượng câu lạc bộ và vận động viên tham gia đông đảo, giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích mà còn là cơ hội để các đơn vị đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện những nhân tố mới cho phong trào thể thao thành tích cao.

Tại giải năm nay, các vận động viên tranh tài 40 bộ huy chương ở các hạng cân, lứa tuổi ở nội dung Kata và Kumite.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu những nội dung đầu tiên. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, các đoàn vận động viên quyết tâm thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và tinh thần võ đạo Karate.

Giải vô địch các câu lạc bộ Karate tỉnh Phú Thọ năm 2026 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, tăng cường giao lưu giữa các câu lạc bộ, đồng thời tạo nguồn vận động viên chất lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Mạnh Hùng